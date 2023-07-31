Beşiktaş Yeni Transferi Ante Rebic’i Açıkladı

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Dün özel uçakla İstanbul’a getirilen Milan’ın yıldız futbolcusu Ante Rebic KAP bildirimi ile siyah beyazlılara artık daha yakın.

Beşiktaş Postası’nın haberine göre Beşiktaş, Hırvat oyuncunun transferi için İtalya Serie A ekibi Milan ile görüşmelere başlandığını KAP’a bildirdi.

Açıklamada, “Profesyonel futbolcu Ante Rebic’in transferi konusunda, Futbolcu ve Kulübü AC MILAN SPA ile görüşmelere başlanmıştır.” ifadeleri yer aldı.

Beşiktaş’ta 7 numaralı formayı giyecek 29 yaşındaki kanat oyuncusu için KAP’a maliyet ve sözleşme şartlarının açıklanması bekleniyor.

Ante Rebic Milan’da forma giydiği 4 sezonda 29 gol, 17 asistlik performans sergiledi.

Geçen sezon 31 karşılaşmada görev yapan Rebic, 3 gol 2 asistlik katkıda bulundu.

Rebic, Hırvatistan milli takımının da önemli futbolcularından biri.

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