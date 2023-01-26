Putin: Almanya ABD askerleri tarafından işgal edildi

Vladimir Putin, Moskova Üniversitesi’ndeki öğrencilerle yaptığı bir sohbette, Almanya’nın hala ABD tarafından işgal edildiğini öne sürdü.

Rus televizyonunda da yayınlanan toplantıda Putin, “Federal Cumhuriyet topraklarında resmi ve yasal olarak Amerikan işgal birlikleri var. Bu bir gerçek ve orada çok sayıda var” dedi.

Putin, işgalin Alman siyasetçiler arasında da tartışıldığını söyledi. Ancak şu anda Federal Meclis’teki demokrat partiler arasında bu tür bir tartışma yok. Putin ayrıca “Egemenlik Avrupa’ya geri dönecek. Görünüşe göre bu biraz daha zaman alacak” dedi.

Almanya’nın 2. Dünya Savaşı’nda yenildiğini hatırlatan Putin, “2. Dünya Savaşı’ndan sonra Almanya; Amerikan, İngiliz, Fransız ve Sovyet olmak üzere dört sektöre bölündü. Sovyetler Birliği, Almanya’daki işgal statüsünü sona erdirdi. Ancak ABD bunu yapmadı. Amerikan işgalci güçleri, Almanya topraklarında resmen ve yasal olarak bulunuyor. Bunların sayısı da oldukça yüksektir.” diye konuştu.

Almanya’da konuşlu ABD askerleri, federal hükümetin açık izniyle ülkede bulunuyor. Bazıları NATO anlaşması kapsamında konuşlandırıldı. Amerika Birleşik Devletleri de koruyucu bir güç olarak görülüyor. Bu nedenle Alman topraklarında Amerikan nükleer füzeleri de var.

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