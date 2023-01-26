Ümit Özdağ’dan Meral Akşener Hakkında Şok İddia: Erdoğan’ı Cumhurbaşkanı Seçiyoruz

Özdağ, Akşener’in 2018 seçimlerinde “Erdoğan’ı cumhurbaşkanı seçiyoruz, bana gerekçesini sorma” dediğini ileri sürdü.

Cüneyt Özdemir’in YouTube kanalında Kenan Taş’ın sorularını yanıtlayan Prof. Dr. Ümit Özdağ, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’le ilgili çarpıcı bir iddia ortaya attı.

Özdağ, “Geçen seçim neden seçim ikinci tura kalmadı” sorusunu gündeme getirerek şunları söyledi:

“Akşener seçimlere 1 ay kala kampanyasını durdurdu. Meral Akşener’in siyasal kampanyasını yöneten yönetici, seçimlerden bir ay önce Meral Akşener’in kendisini Ankara’ya çağırıp, genel merkezde dinlenmeyen odaya götürüp, ‘Erdoğan’ı cumhurbaşkanı seçiyoruz. Bana gerekçesini sorma’ dediğini, ben partiden ayrıldıktan sonra bana anlattı. İddia sahibi ‘bunu açıklarsanız inkâr ederim. Ben, bu açıklamayı İstanbul’da seçimlerden üç gün sonra yaptım ve Meral Akşener telefonla beni tehdit etti’ dedi.”

Özdağ, “Meral Akşener de ben de bu kişinin kim olduğunu biliyoruz. Meral Akşener’in hiçbir tehdidinden korkma. Çık ve açıkla kardeşim. Türk halkına borçlusun” diye konuştu.

Bunu paylaşabilirsiniz Twitter

Facebook

Telegram

WhatsApp

LinkedIn

