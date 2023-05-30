“Ukrayna’daki Bayraktar TB2’lerin Tamamına Yakını Düşürüldü”

Business Insider haber sitesinden Alia Shoaib, Rusya-Ukrayna savaşının ilk aylarında Bayraktar TB2 silahlı insansız hava araçlarının (SİHA) ‘Ukrayna’nın kurtarıcısı olarak görüldüğünü, fakat söz konusu SİHA’ların neredeyse tamamının Rus güçleri tarafından vurularak düşürüldüğüne inanıldığını’ yazdı.

Uzmanlara göre, düşürülmeyen SİHA’lar ise artık sadece keşif görevlerinde kullanılıyor.

TB2 SİHA’larının ‘savaşın geleceği’ olarak da karşılandığını hatırlatan Shoaib, bir yıldan fazla zaman sonra ‘bir zamanlar değer verilen SİHA’ların neredeyse tamamen vurularak düşürüldüğünü, kalanların görevinin ise keşif ile sınırlandırıldığını kaydetti.

Deniz Harp Analizleri Merkezi’nden analist ve insansız hava aracı ve robotik askeri sistemler uzmanı Samuel Bendett konuyla ilgili şunları söyledi:

“TB2 gibi SİHA’lar hakkındaki genel değerlendirme, karşılarında sofistikte hava ve elektronik savaş sistemleri olmadığında iyi çalıştıkları yönünde. Yavaş ve alçaktan uçtukları için iyi kurulmuş hava savunma sistemleri tarafından bir mesafeden hedef alınabilirler. Biz bunu Libya ve Dağlık Karabağ’da gördük.”

Shoaib, konuya ilişkin haberinde, Rusya’nın savaşın ilk aylarında Ukrayna’nın SİHA saldırıları karşısında savunmasız olduğunu, fakat kısa süre sonra elektronik savaş alanında gelişme göstererek adapte olduğunu, o zamandan beri de Ukrayna’nın SİHA’larının pek çoğunu başarılı bir şekilde düşürdüğünü ve sıkıştırdığını ifade etti. Bendett da “Rus ordusu kendisini toparladığında pek çok TB2’yi düşürebildi” ifadelerini kullandı.

Shoaib, Ukrayna’nın 2022 yılında, savaş başladığından bu yana 50 TB2 satın aldığını, fakat bu araçların büyük ölçüde savaş alanından silindiğini yazdı.

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