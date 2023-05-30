Moskova’ya İHA Saldırısı! Rusya: “Ukrayna’nın Terör Eylemi”

Moskova Belediye Başkanı Sergei Sobyanin, şehrin insansız hava araçları tarafından saldırıya uğradığını söyledi. Binalarda hasar oluştu. Savunma Bakanlığı Ukrayna’yı suçluyor ve bir terör saldırısından bahsediyor.

Sobyanin’e göre Moskova insansız hava araçlarıyla saldırıya uğradı. Telegram’da “Bu sabah erken saatlerde bir insansız hava aracı saldırısı sonucunda bazı binalar küçük hasar gördü” diye yazdı. Sobyanin kimsenin ciddi bir şekilde yaralanmadığını da bildirdi.

Moskova bölge valisi Andrei Vorobyov, hava savunmasının aktif olduğunu söyledi: “Moskova’ya yaklaşırken birkaç insansız hava aracı düşürüldü.” Rus Telegram kanallarından gelen doğrulanmamış haberlere göre, çoğu püskürtülen toplam 25 civarında İHA’nın uçtuğu söyleniyor.

Bir duman sütununun fotoğrafları ve videoları sosyal ağlarda paylaşıldı. BBC muhabiri Steve Rosenberg de Twitter’da saldırıyı doğruladı.

Moskova’da İHA Saldırısı: Rusya Kiev’i suçluyor

Belediye başkanına göre, arka plan hala belirsiz. Rusya Savunma Bakanlığı ise Ukrayna’yı Moskova’ya “terör saldırısı” yapmakla suçluyor. Ukrayna’nın Moskova’ya sekiz insansız hava aracı gönderdiği ancak olaya karışan tüm insansız hava araçlarının düşürüldüğü bildirildi.

Bakanlığa göre, dronelardan üçü elektronik harp tarafından devrildi, kontrolü kaybetti ve amaçlanan hedeflerinden saptı. Diğer beş insansız hava aracı, karadan havaya füze sistemi tarafından düşürüldü.

Drone saldırıları son haftalarda arttı

Rusya, 15 aydan fazla bir süredir komşu Ukrayna’ya karşı bir saldırı savaşı yürütüyor. Geçtiğimiz haftalarda Rus bölgelerinde bombardıman ve insansız hava aracı saldırıları da arttı.

Muhtemelen en göze çarpan olay, Mayıs ayı başlarında iki uçan cismin doğrudan Kremlin’in üzerinde düşürülmesiyle meydana geldi.

Moskova, Vladimir Putin’e yönelik iddia edilen suikast girişiminden Kiev’i sorumlu tuttu. Pek çok uluslararası gözlemci, Kremlin saldırısının Ukrayna’ya yönelik acımasız saldırıları haklı çıkarmak için Moskova tarafından düzenlenmiş olabileceğini düşünüyor.

Rus insansız hava aracı Kiev’i vurdu

Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko’ya göre son saldırı, gecenin erken saatlerinde Ukrayna’nın başkenti Kiev’e düzenlenen ve en az bir kişinin hayatını kaybettiği bir Rus insansız hava aracı saldırısının ardından geldi.

Pazartesi günü gün ortasında Rus bombardımanı Ukrayna başkentinde paniğe neden oldu.

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