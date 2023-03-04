Bakü’de ATM’de ‘Silahlı Soygun!’ Olayı: Ölü ve Yaralılar Var.

Bakü’de ATM’de Silahlı Soygun: Ölü ve Yaralılar Var

Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de, markette bulunan bir ATM’de para transferi yapılırken 2 silahlı soyguncu tarafından görevlilere saldırıldı. Güvenlik görevlisi silahla karşılık verdi, ancak soyguncular paraları alarak kaçtı. Vurulan güvenlik görevlisi Rüfet Hasanov olay yerinde hayatını kaybetti ve 2 kişi yaralandı.

Soygun anı, güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. İçişleri Bakanlığı, soruşturmanın sürdürüldüğünü ve şüphelilerin yakalanması için tedbirler alındığını açıkladı.

Azerbaycan’da Para Transferi Sırasında Güvenlik Görevlisi Öldürüldü

Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de, markette bulunan bir ATM’den para transferi yapılmak istendiği sırada 2 silahlı soyguncu tarafından görevlilere saldırıldı. Güvenlik görevlisi silahla karşılık verdi, ancak soyguncular paraları alarak kaçtı. Vurulan güvenlik görevlisi Rüfet Hasanov olay yerinde hayatını kaybetti ve 2 kişi yaralandı.

Güvenlik kamerası tarafından olay saniye saniye kaydedildi.

İçişleri Bakanlığı, soruşturmanın sürdürüldüğünü ve şüphelilerin yakalanması için tedbirler alındığını açıkladı.

Bakü’deki silahlı soygunculuk olaylarının arttığı belirtildi.

Azerbaycan’da Para Transferi Sırasında Güvenlik Görevlisi Hayatını Kaybetti

Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de, markette bulunan bir ATM’den para transferi yapılmak istendiği sırada 2 silahlı soyguncu tarafından görevlilere saldırıldı. Güvenlik görevlisi silahla karşılık verdi, ancak soyguncular paraları alarak kaçtı. Vurulan güvenlik görevlisi Rüfet Hasanov olay yerinde hayatını kaybetti ve 2 kişi yaralandı.

Güvenlik kamerası tarafından olay saniye saniye kaydedildi. İçişleri Bakanlığı, soruşturmanın sürdürüldüğünü ve şüphelilerin yakalanması için tedbirler alındığını açıkladı. Bakü’deki silahlı soygunluk olayları hakkında endişeler artıyor.

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