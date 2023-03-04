Antalya Turizmi, Yeni Yıla Rekorla Başladı

Antalya, Akdeniz Bölgesi’ndeki önemli turizm merkezlerinden biridir ve 2023 yılına da rekorlarla giriş yaptı. Antalya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün verilerine göre; Ocak ayından itibaren 28 Şubat 2023 tarihine kadar kenti hava yoluyla ziyaret eden turist sayısı 450 bin 283 olarak kayıtlara geçti. Bu, ‘en iyi ocak ayı’ olarak tarihe geçti.

Şubat ayında da Antalya, ‘en iyi şubat ayı’ olarak kayda geçti. 1 Şubat – 28 Şubat tarihleri arasında kenti hava yoluyla ziyaret eden turist sayısı 230 bin 635 oldu. 2023 Şubat ayındaki artış oranı yüzde 53’e ulaştı.

2023 yılında, Antalya’yı hava yoluyla ziyaret eden turistlerin milletler sıralamasında da pek değişmeden kaldı. En çok turist 132 bin 74 kişi ile Rusya’dan geldi. İki aylık dönemde hava yoluyla Antalya’ya en çok turist gönderen diğer ülkeler ise Polonya, İsrail, Kazakistan, Hollanda, Ukrayna, Danimarka ve Belçika olarak sıralandı.

2023 YILINDA ANTALYA’YA HAVA YOLUYLA ZİYARET EDEN TURİSTLERİN LİSTESİ

Rusya – 132 bin 74

Almanya – 79 bin 797

İngiltere – 40 bin 10

Polonya – 21 bin 498

İsrail – 12 bin 959

Kazakistan – 11 bin 987

Hollanda – 10 bin 482

Ukrayna – 8 bin 863

Danimarka – 5 bin 443

Belçika – 4 bin 895

Antalya, 2023 yılına da hızlı bir giriş yaparak, turizm verilerindeki artışı sürdürdü. Antalya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün verilerine göre, 1 Ocak – 28 Şubat tarihleri arasında kenti hava yoluyla ziyaret eden turist sayısı 450 bin 283 olarak kayıtlara geçti. Bu, ‘tüm zamanların en iyi başlangıcı’ olarak tarihe geçti.

2022 yılını 13,5 milyona yakın turistle kapatan Antalya, 2023 yılına da hızlı bir giriş yaptı. 1 Şubat – 28 Şubat tarihleri arasında kenti hava yoluyla ziyaret eden turist sayısı 230 bin 635 oldu. Böylece 2023 Şubat ayı, tüm zamanların en iyi Şubat ayı olarak kayda geçti.

2023 yılında, Antalya’yı hava yoluyla ziyaret eden turist sayısı bakımından milletler sıralaması değişmedi. 1 Ocak – 28 Şubat tarihleri arasında en çok turist 132 bin 74 ile Rusya’dan geldi. Rusya’yı 79 bin 797 turistle Almanya, 40 bin 10 turistle İngiltere takip etti. İki aylık dönemde hava yoluyla Antalya’ya en çok turist gönderen diğer ülkeler ise Polonya, İsrail, Kazakistan, Hollanda, Ukrayna, Danimarka ve Belçika oldu.

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