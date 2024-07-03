Beryl Kasırgası, Karayip adasını adeta yok etti

Beryl Kasırgası’nın vahşi bir güçle yaşadığı Union Adası’nı yerle bir ettiği geceyi sağ salim atlatan Katrina Coy, kendisini bekleyen yıkımın boyutu karşısında şaşkına döndü.

Beryl Kasırgası evleri yok etti

Saint Vincent ve Grenadinler açıklarında bulunan adadaki hemen hemen her binanın yıkıldığını veya ciddi şekilde hasar gördüğünü söyledi.

Coy bir video mesajında, “Beryl’in ölümünden sonra Union Adası korkunç bir durumda. Kelimenin tam anlamıyla, adanın neredeyse tamamı evsiz. Ayakta kalan neredeyse hiç bina yok. Evler yerle bir olmuş, yollar tıkalı, sokaklardaki elektrik direkleri devrildi” dedi.

Balıkçı ve balıkçılık rehberi Sebastien Sailly de aynı fikirde. “Her şey kayboldu. Şu anda yaşayacak hiçbir yerim yok,” dedi.

1985’ten beri Union’da yaşayan bu kişi, 2004’te Ivan Kasırgası’nı yaşamıştı. Ancak Beryl Kasırgası’nın bambaşka bir seviyede olduğunu söyledi.

“Sanki buradan bir kasırga geçmiş gibi. Adanın yüzde doksanı -kolayca yüzde 90’ı- silinmiş.”

Yaşadığı şokun ve korkunun boyutu hâlâ sesinden anlaşılıyordu.

“Karım ve kızımla birlikte sığınaktaydım ve gerçeği söylemek gerekirse, oradan kurtulabileceğimizden hiç emin değildim.”

Ailesiyle birlikte bir otel işleten kuzeni Alizee, Beryl’in kasabalarının üzerinden geçerken yaşadığı korkunç deneyimi anlattı.

Sürekli esen rüzgar ve şiddetli rüzgarların kapıları ve pencereleri açmasını önlemek için mobilyaları kapı ve pencerelere doğru itmek zorunda kaldıklarını söyledi.

“Baskı o kadar yoğundu ki kulaklarınızda hissediyordunuz. Çatının parçalandığını ve başka bir binaya çarptığını duyabiliyorduk. Camlar kırılıyor, su basıyordu.”

“Kimse bu kadar kötü olacağını bilmiyordu, herkes travma geçirdi.”

Organik tarımla uğraşan, arıcı ve balıkçı olan Sebastien’in iki çiftliği ve arı kovanları da tamamen yok oldu.

Yine de, topluluğun acil önceliğinin barınak olduğunu söyledi. İnsanlar aileleri için bir tür geçici konaklama yeri yapmak için odun ve plastik örtü toplamaya çalışıyorlar.

“Ve tabii ki su ve yiyecek bulmak zor olacak” diye ekledi.

Alizee Sailly, Union Adası’nda konserve gıdalardan süt tozuna, hijyenik ürünlerden ilk yardım çantalarına ve çadırlara kadar birçok başka mala da acil ihtiyaç duyulduğunu söyledi.



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