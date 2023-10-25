Otis Kasırgası, Meksika’nın güneyinde karaya çıktı

Meksika’da Otis Kasırgası paniği yaşanıyor… Guerrero eyaletine bağlı bir milyon nüfuslu Acapulco kenti, bölgeye doğru ilerlerken güçlenerek 5. kategoriye yükselen Otis Kasırgası’na karşı tedbirlerini aldı.

Meksika’da halk sahilleri boşalttı

kategoriye yükselmesinin ardından karaya çıkan kasırganın etkisiyle yağışlar da etkisini artırırken halk, kasırga uyarıları kapsamında sahilleri boşalttı.

Guerrero eyaleti, kasırganın muhtemel yıkıcı etkilerine karşı 396 geçici barınak kurulması çalışmalarına başlandığını duyurdu.

Meksika üst düzey alarm durumunda

Pauline Kasırgası’nın, kentte 1997’de 200’den fazla kişinin ölümüne yol açtığını hatırlatan Acapulco Belediye Başkanı Abelina Lopez, “en üst düzeyde alarm durumunda” olduklarını kaydetti.

Meksika ordusu ve donanmasından 8 binden fazla asker arama kurtarma tedbirleri kapsamında bölgeye konuşlandırılırken, bölgedeki limanlar da geçici olarak kapatıldı.

Otis Kasırgası 450 kilometrelik alanda etkili olabilir

ABD Ulusal Kasırga Merkezinden dün yapılan açıklamada, “Bu akşam Otis’in hızlıca sahil bölgesine yaklaşması nedeniyle Meksika‘nın güneyi için kabus senaryosu gelişiyor.” uyarısı yapılmıştı.

Açıklamada, Otis’in rüzgar hızının saate 260 kilometreye çıkabileceğine işaret edilirken, kasırganın ülkenin güneyindeki Punta Maldonado bölgesinden Zihuatanejo’ya kadar yaklaşık 450 kilometrelik alanda etkili olabileceği belirtilmişti.

Saffir-Simpson Kasırga Ölçeği’ne göre, 1. kategoride derecelendirilen kasırgaların rüzgar hızı saatte 118-153 kilometreyi bulurken, 5. kategoride derecelendirilen kasırgaların rüzgar hızı ise saatte en az 249 kilometreye kadar çıkıyor.

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