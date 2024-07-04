Beryl Kasırgası bu kez Jamaika’yı vurdu

Güçlü Kasırga Beryl, şiddetli rüzgarlar ve yağmurla Jamaika’yı vurdu, Karayip adasındaki binalara zarar verdi ve ağaçları devirdi.

Dördüncü kategorideki fırtına, Jamaika’nın güney kıyılarında hızı 215 km/s’ye kadar ulaşan rüzgarlara neden oldu.

Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarda, sel sularının sokaklara aktığı, rüzgarın da çatıları uçurduğu görülüyor.

Fırtına Karayipler’i kasıp kavururken şimdiye kadar en az yedi kişinin ölümüne neden oldu. Şu anda üçüncü kategori fırtınaya düşürüldü ve Cuma günü ilerleyen saatlerde Meksika’ya ulaşması bekleniyor.

Reuters haber ajansının aktardığına göre, güney St Elizabeth bölgesindeki kırsal bir çiftçilik topluluğunun sakini olan Amoy Wellington, “Korkunç. Her şey gitti. Evdeyim ve korkuyorum.” dedi.

Başbakan Andrew Holness daha önce insanlara “bu kasırgayı ciddiye almaları” çağrısında bulunmuştu.

“Alçak bir bölgede, tarihi olarak sel ve heyelana maruz kalmış bir bölgede yaşıyorsanız ya da bir nehir veya vadinin kıyısında yaşıyorsanız, sizi bir sığınağa veya daha güvenli bir yere tahliye etmeye çağırıyorum” dedi.

Kasırga sebebiyle Venezuela’nın kuzeyinde üç kişi daha hayatını kaybetti.

Saint Vincent ve Grenadinler’e bağlı Union Adası’nda evlerin yaklaşık yüzde 90’ı yıkıldı veya ciddi hasar gördü.

Jamaika’nın bazı bölgelerinde daha önce elektrik ve doğalgaz kesintileri yaşanmış, Jamaika Kamu Hizmeti Şirketi (JPS), çalışanlarının güvenliği için bazı bölgelerde elektrik hatlarının onarım çalışmalarına ara vermek zorunda kaldığını açıklamıştı.

NHC Direktörü Dr. Michael Brennan, düzenlediği basın toplantısında Jamaika’nın “yıkıcı kasırga kuvvetinde rüzgarlar” yaşayacağını söyledi.

Ülkenin bazı bölgelerinde yağış miktarının 30 santimetreye (12 inç) ulaşabileceğini, bunun da su baskınlarına ve heyelanlara yol açabileceğini belirten müdür, ayrıca gelgit seviyesinden 2,7 metre yüksekliğe kadar yaşamı tehdit eden fırtına dalgalarının beklendiğini söyledi.

Dr. Brennan, “Jamaika’daki herkesin güvenli bir yerde olması ve en azından önümüzdeki 12 saat boyunca orada kalmaya hazır olması gerekiyor” uyarısında bulundu.

Beryl Kasırgası’nın tahmini yolu

Teksas’ta yetkililer, sakinleri Beryl’in bu hafta sonu gelme olasılığına karşı hazırlıklı olmaları konusunda uyardı.

Vali Greg Abbott, Salı günü eyaletin Atlantik kıyısına yakın bölgelerde yaşayanlara “körfeze dikkat edin” ve “kendiniz ve sevdikleriniz için acil durum planı yapın” dedi.

ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi, Kuzey Atlantik’te bu yıl ortalama üç kasırga yerine yedi büyük kasırga görülebileceği uyarısında bulundu.

Beryl Kasırgası, Kayayiplereki Union Adası’nda yaşayanların neredeyse tamamını evsiz bıraktı.

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