Binyamin Netanyahu: Evlerinizi terk edin

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu dün bir video mesaj yayınlayarak mevcut durum hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Binyamin Netanyahu, Lübnan halkına seslendi

Netanyahu, Lübnan’daki sivillerden evlerini terk etmelerini istedi. Açıklamada, “Lübnan halkına bir mesajım var: İsrail’in savaşı sizinle değil. Hizbullah ile. Çok uzun zamandır Hizbullah sizi insan kalkanı olarak kullanıyor. Oturma odalarınıza roketler ve garajınıza füzeler yerleştirdi .Bu sabahtan itibaren, IDF sizi tehlikeden uzak durmanız konusunda uyardı. Sizi bu uyarıyı ciddiye almaya çağırıyorum. Hizbullah’ın sizin ve sevdiklerinizin hayatlarını tehlikeye atmasına izin vermeyin. Hizbullah’ın Lübnan’ı tehlikeye atmasına izin vermeyin. Lütfen, şimdi tehlikenin yolundan çekilin. Operasyonumuz bittiğinde, evlerinize güvenle geri dönebilirsiniz” dedi.

İsrail’in Lübnan‘a yönelik saldırıları devam ediyor. Son olarak İsrail’in Lübnanlıların telefonlarına ‘evlerinizi boşaltın’ mesajı gönderdiği ortaya çıktı.

Turizm Tatil Seyahat öneriyor: Huzur dolu bir tatilin adresi: Hotel Nusa Dua Beach Hotel & Spa Bali