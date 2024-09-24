Telegram yetkililerle kullanıcı bilgilerini paylaşacak

Telegram, kullanıcılarının IP adreslerini ve telefon numaralarını, arama emri veya diğer geçerli yasal talepleri olan yetkililere teslim edileceğini duyurdu.

Telegram’dan çok konuşulacak karar

Mesajlaşma uygulaması Telegram’dan yapılan açıklamada, “Telegram’da arama, kullanıcıların herkese açık kanalları ve botları bulmasını sağladığı için diğer mesajlaşma uygulamalarından daha güçlüdür. Ne yazık ki bu özellik, yasa dışı malları satmak için Hizmet Şartlarımızı ihlal eden kişiler tarafından kötüye kullanıldı. Suçluların Telegram Arama’yı kötüye kullanmasını daha da caydırmak için Hizmet Şartlarımızı ve Gizlilik Politikamızı güncelledik ve bunların dünya genelinde tutarlı olmasını sağladık. Kurallarımızı ihlal edenlerin IP adreslerinin ve telefon numaralarının geçerli yasal taleplere yanıt olarak ilgili makamlara açıklanabileceğini açıkça belirttik. Bu önlemler suçluları caydırmalıdır. Telegram Arama, yasadışı malları tanıtmak için değil, arkadaş bulmak ve haber keşfetmek içindir. Kötü niyetli kişilerin yaklaşık bir milyar kullanıcı için platformumuzun bütünlüğünü tehlikeye atmasına izin vermeyeceğiz” denildi.

CEO Pavel Durov gözaltına alınmıştı

24 Ağustos’ta Paris Bourget Havalimanı’nda gözaltına alınan Telegram Ceo’su Pavel Durov, Telegram üzerinden yasa dışı içeriklere erişim sağlandığı gerekçesiyle 96 saat boyunca sorgulandı. Paris Savcılığı, Durov’un 5 milyon avro kefalet ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını ve Fransa dışına çıkış yasağı getirildiğini açıkladı.

Ukrayna’da devlete ait tüm cihazlarda mesajlaşma uygulaması Telegram yasaklandı.

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