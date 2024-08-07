400.000 dolar değerindeki Bluey madeni paralarını çalan adam tutuklandı

Avustralya polisi, iddiaya göre bir madeni para hırsızını, popüler çocuk televizyon dizisi Bluey’den esinlenerek üretilen ve değeri 600.000 Avustralya dolarından (393.500 dolar; 309.000 sterlin) fazla olan sınırlı sayıda üretilen madeni paraları çalmakla suçladı.

Bluey paraları büyük ilgi görmüştü

Koleksiyonluk para, bu yılın Haziran ayında Avustralya Kraliyet Darphanesi tarafından satışa sunulduğunda büyük bir çılgınlığa yol açtı.

Polis, geçen ay Batı Sidney’de iddiaya göre adamın çalıştığı bir depodan 63.000 adet piyasaya sürülmemiş 1 dolarlık Bluey madeni parasının çalındığına dair bir ihbar aldıklarını söyledi.

Polis, bazı madeni paraların orijinal satış fiyatının 10 katına satıldığını söylüyor.

Çarşamba günü, 47 yaşındaki adam bir eve yapılan baskının ardından tutuklandı. Üç adet hırsızlık ve izinsiz girme suçlamasıyla suçlandı.

Steven John Neilson, Çarşamba günü Parramatta Mahkemesi’nde yargılandığında kefaletle serbest bırakılma talebinin reddedildiği bildirildi.

Polis, paraların, zanlının çalıştığı depoda bulunan bir kamyonun arkasından çalındıktan birkaç saat sonra internet üzerinden satıldığını iddia ediyor.

Polis, iddia edilen hırsızlık olayının gerçekleştiği sırada bunların darphaneye nakledilmesi gerektiğini söyledi.

Polis, yaklaşık 1.000 adet madeni parayı ele geçirdiklerini, geri kalanın genel dolaşımda olduğunu tahmin ettiklerini söyledi.

Üç adet 1 dolarlık renkli madeni paradan oluşan koleksiyon, çizgi filmde paranın sıklıkla kullanıldığı şekilde Dollarbucks adıyla markalandı.

Piyasaya sürüldüğü dönemde darphane verilerine göre, her madeni paradan sadece 30.000 adet ve 30.000 set basılmıştı; bu da basılan tüm madeni paraların yaklaşık üçte birinin çalındığı anlamına geliyor.

BBC’nin soruşturma nedeniyle “uygunsuz” olduğunu söylemesi üzerine Avustralya Kraliyet Darphanesi yorum yapmayı reddetti.

Yeni Güney Galler Polisi’nin soruşturmasına, dizide Bluey’nin babası olan Bandit’in adını taşıyan Strike Force Bandit kod adı verildi.

Madeni paralara olan talep çok büyüktü; darphane, “Blueymania” gerekçesiyle, piyasaya sürüldüğü gün tüm telefon hatlarını satış merkezine yönlendirdi.

Ancak Bluey hayranları için gözde bir ürün olmasının yanı sıra, aynı zamanda satıcıların da ilgisini çekiyordu.

Üç madeni paradan oluşan setler 55 Avustralya dolarından, tek tek madeni paralar ise 20 Avustralya dolarından satıldı.

BBC, yazının yazıldığı sırada eBay’de üçlü bir madeni para setinin 190 Avustralya dolarına kadar teklif aldığını, diğerlerinin ise 400 Avustralya dolarından setler sunduğunu tespit etti.

Çalındığı iddia edilen paraların arasında bu paraların da olduğuna dair bir bulguya rastlanmadı.

Heeler köpek ailesini konu alan popüler dizi, Brisbane merkezli animasyon firması Ludo tarafından BBC Studios ve Australian Broadcasting Corporation işbirliğiyle yapıldı.

Bluey uluslararası alanda büyük bir başarıya ulaştı ve şu anda İngiltere, ABD ve Çin de dahil olmak üzere 60’tan fazla ülkede yayınlanıyor.

Geçtiğimiz yıl ABD’de Disney+’ta 20 milyar dakikadan fazla izlenerek, izlenme süresi bakımından ülkenin en çok izlenen 10 programı arasında yer aldı.

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