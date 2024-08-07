Harris ve Walz ilk mitinglerini birlikte düzenlediler

Demokrat Parti’nin düzenlediği mitingde ilk kez Kamala Harris’in aday arkadaşı olarak görünen Tim Walz, kırsal kökenlerini öne çıkararak Donald Trump’ın ABD’yi “geriye götüreceğini” söyledi.

Salı gecesi Philadelphia’da düzenlenen etkinlikte, partinin yeni başkan yardımcısı adayı, Kasım ayındaki seçimlerde karşılaşacakları Cumhuriyetçi rakiplerinin “çok tuhaf” olduğunu söyledi.

Minnesota valisi, Harris’in kendisini bu görev için aday göstermesinin üzerinden sadece birkaç saat geçtikten sonra binlerce destekçisinin önünde konuştu.

Bu arada Trump’ın seçim kampanyası, Walz’a “tehlikeli derecede liberal bir aşırılıkçı” olarak saldırmak konusunda hızlı davrandı.

Harris ve Walz destekçileriyle buluştu

60 yaşındaki ismin, orta batıdaki önemli eyaletlerde Donald Trump’a yönelen kırsal ve işçi sınıfı seçmenleri geri kazanabilecek biri olarak gösteriliyor.

Şu anda ABD başkan yardımcısı olan Harris, kilit eyaletlerden Pensilvanya’da düzenlenen mitingde, kendisinin ve Walz’un yakın bir seçim olması beklenmesine rağmen ivmeyi yakaladıklarını söyledi.

Aday arkadaşını “orta sınıfın savaşçısı, vatansever” olarak tanıttı.

Walz daha sonra Nebraska’daki küçük kasaba köklerini ve ulusal muhafız ve öğretmen olarak kariyerini anlattı ve ardından Trump’la arasındaki farkı ortaya koymaya çalıştı.

“Hizmet hakkında en ufak bir fikri yok, çünkü kendine hizmet etmekle çok meşgul,” dedi eski ordu çavuşu ve futbol koçu.

Gece boyunca en büyük alkışı, eski cumhurbaşkanının sabıka kaydına saldırdığında alandan “onu içeri atın” sloganları yükseldi.

Bireysel özgürlüklerin savunucusu

Harris kampanyasının başkan yardımcısı adayının kim olacağını düşünürken dikkatini çeken viral bir saldırı cümlesini dile getirmesi de alkış topladı.

Walz, Cumhuriyetçi rakipleri için “Bu adamlar ürkütücü ve evet, tam anlamıyla tuhaflar” dedi.

Vali ayrıca Cumhuriyetçi başkan yardımcısı adayı JD Vance ile “tartışmak için sabırsızlandığını”, “tabii eğer kanepeden kalkıp ortaya çıkmaya istekliyse” dedi.

İkili, kürtaj hakkı ve silahlı şiddetten korunma gibi konularda bireysel özgürlüklerin savunucuları olduklarını öne sürdüler.

Walz, kürtaj erişimi konusunda Cumhuriyetçilere gönderme yaparken, Demokratların övgüsünü kazanan sade ve samimi bir üslup sergiledi.

“Kendi işinize bakın!” dedi ve Temple Üniversitesi’ndeki 10.000’den fazla kalabalığın alkışını aldı.

Harris ve Walz, kilit önemdeki eyaletlere beş günlük bir tur başlattılar.

Ayrıca 19-22 Ağustos tarihleri ​​arasında Chicago’da düzenlenecek Demokrat Parti Ulusal Kongresi’nde de konuşma yapacaklar.

Minnesota’nın iki dönemli valisi olan Walz, eyalet tarihinin en üretken yasama dönemlerinden birine nezaret ederek kapsamlı ve ilerici bir gündemi hayata geçirdi.

Demokratlar, kürtaj haklarını garanti altına almak, silah kontrol önlemleri geçirmek ve ücretli aile izni uygulamasını başlatmak için eyalet meclisindeki kontrolü kullandılar.

Cumhuriyetçiler, Walz’ı, Minnesota’nın maske zorunluluğu ve Covid-19 salgını sırasında işyerleri ile okulların kapatılması ve ayrıca 2020’de George Floyd’un öldürülmesinin ardından isyanlarla başa çıkmak için Ulusal Muhafızları konuşlandırmadaki gecikmesi nedeniyle eleştirdiler.

Salı günü erken saatlerde Philadelphia’da bulunan bir diğer isim de Trump’ın aday arkadaşı Vance’di. Vance, Demokratların Beyaz Saray’daki yeni adaylarına saldırdı.

Ohio senatörü gazetecilere yaptığı açıklamada, Harris’in Walz’ı seçmesinin, “fırsat verildiğinde partisinin en radikal unsurlarına diz çökeceğini” gösterdiğini söyledi.

Trump’ın kampanya ekibi yaptığı açıklamada, “Tıpkı Kamala Harris gibi, Tim Walz da tehlikeli derecede liberal bir aşırıcıdır ve Harris-Walz’ın Kaliforniya rüyası her Amerikalının kabusu” dedi.Geçtiğimiz ay kendi seçim kampanyasını askıya alan ve Harris’i destekleyen Başkan Joe Biden, yaptığı açıklamada Demokratların “kişisel özgürlüklerimizin ve demokrasimizin en güçlü savunucuları olacağını” söyledi.

Harris’in aday arkadaşı olarak finale kalan isimlerden biri olan Pensilvanya Valisi Josh Shapiro da mitingdeydi.

İsrail’e verdiği destek ve Gazze’deki savaşın ardından başlayan üniversite protestolarını ele alış biçimi nedeniyle sol kesimden sert eleştirilere maruz kalmıştı.

Trump’ın bazı danışmanları, Harris’in Shapiro’yu seçmemesinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, onun Pensilvanya gibi kritik bir eyaletin kurtarılmasına yardımcı olabileceği endişesini dile getirdi.

Walz, valilik görevine gelmeden önce 12 yıl boyunca ABD Kongresi’nde Cumhuriyetçi eğilimli bir bölgeyi temsil etti.

2006 yılında bu koltuğu kazanmıştı; son otuz yıldır çoğunluğu kırsal kesimde olan bölgede bunu başaran tek Demokrat olmuştu.

Walz, Nebraska doğumludur ve bir okul yöneticisinin ve ev hanımı bir annenin oğludur.

Çiftçilik ve avcılıkla büyüdü ve 17 yaşında orduya katıldıktan sonra 24 yıl boyunca Ulusal Muhafız Ordusunda görev yaptı.

Genç Walz ayrıca ortaokul öğrencilerine de ders verdi – ilk olarak yaklaşık 30 kez ziyaret ettiği Çin’de bir yıl. Biraz Mandarin konuşuyor.

Kendisiyle aynı öğretmen olan eşi Gwen Whipple, onu memleketi Minnesota’ya götürdü; burada sosyal bilgiler ve coğrafya dersleri verdi ve Amerikan futbolu koçluğu yaptı.

ABD’de seçim heyecanı yaşanıyor. Kamala Harris’in başkan yardımcısı adayı Tim Walz oldu.

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