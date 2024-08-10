Brezilya’da uçak kazası! Sao Paulo’da 61 kişi öldü

Brezilya’nın São Paulo eyaletinde bir uçak düştü, uçaktaki 61 kişi hayatını kaybetti.

Voepass Havayolları’nın açıklamasına göre, çift motorlu turboprop uçak, güneydeki Paraná eyaletindeki Cascavel’den São Paulo kentindeki Guarulhos Havaalanı’na uçarken Vinhedo kasabasına düştü.

Sosyal medyada dolaşan görüntülerde, uçağın dikey olarak alçaldığı ve düşerken spiral çizdiği görülüyor.

ATR 72-500, 57 yolcu ve dört mürettebat taşıyordu. Yerel yetkililer, kurtulan olmadığını söylüyor.

Brezilya’da üç günlük yas

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inácio Lula da Silva, hayatını kaybedenlerin aileleri ve yakınlarıyla dayanışma içinde olduklarını dile getirdi.

São Paulo eyaleti Valisi Tarcísio Gomes de Freitas, üç günlük yas ilan etti.

Yetkililer uçuş kayıtlarının alındığını söyledi. Fransız-İtalyan uçak üreticisi ATR, soruşturmaya işbirliği yapacağını söyledi.

Uçak bir yerleşim alanına indi ancak yerdeki kimse yaralanmadı.

Yetkililer, yalnızca yerel bir apartman kompleksindeki bir evin hasar gördüğünü söyledi.

Görüntülerde evlerin bulunduğu bir alanda geniş bir alanın yandığı ve dumanlı enkazın olduğu görülüyor.

Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Takip sitesi Flightradar24’e göre, uçak Cascavel’den yerel saatle 11:56’da (GMT 14:56) ayrıldı. Uçaktan alınan son sinyal yaklaşık bir buçuk saat sonraydı.

Brezilya Sivil Havacılık Kurumu, 2010 yılında inşa edilen uçağın “iyi çalışma koşullarında olduğunu, geçerli kayıt ve uçuşa elverişlilik sertifikalarına sahip olduğunu” söyledi.

Kaza anında gemide bulunan dört mürettebat üyesinin tamamının lisanslı ve geçerli niteliklere sahip olduğu belirtildi.

Cascavel’deki Uopeccan Kanser Hastanesi, BBC Brezilya’ya yaptığı açıklamada, ölen yolcular arasında iki stajyer doktorun da bulunduğunu söyledi.

Yolcu uçağının düşme anı, çevredeki vatandaşlar tarafından görüntülendi.

Felipe Magalhaes, Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada, “Uçağın düşme sesini duyduğumda evimin penceresinden dışarı baktım ve uçağın düştüğü anı gördüm” dedi ve bu görüntünün kendisini “dehşete düşürdüğünü” sözlerine ekledi.

Bir diğer bölge sakini Nathalie Cicari, CNN Brezilya’ya öğle yemeği yerken “çok yakında çok yüksek bir ses” duyduğunu, bunun bir drone sesine benzediğini ancak “çok daha yüksek” olduğunu söyledi.

“Balkona çıktım ve uçağın döndüğünü gördüm. Birkaç saniye içinde bunun bir uçak için normal bir hareket olmadığını anladım.”

Brezilya’da 2007 yılında TAM Express’e ait bir uçağın São Paulo’nun Congonhas havaalanında düşüp alev alması ve 199 kişinin ölümüne yol açmasından bu yana en kötü uçak kazası yaşandı .

Cumhurbaşkanı Lula, konuşma yaptığı etkinlikte kurbanları anma konuşması yaptı.

Seyircilerine, “Çok kötü bir haberi vermek zorundayım ve herkesin ayağa kalkıp bir dakikalık saygı duruşunda bulunmasını istiyorum” dedi.

Sosyal medyada kaza haberinin “çok üzücü” olduğunu yazdı. “Kurbanların ailelerine ve arkadaşlarına tüm dayanışmamı iletiyorum” dedi.

Yerel yetkililer, yakınlardaki Valinhos kasabasının ortak bir operasyon kapsamında kaza yerine 20 acil müdahale personeli gönderdiğini söyledi.

Valinhos Belediye Binası yaptığı açıklamada, “Valinhos Belediye Sivil Muhafızları’ndan üç araç ve Sivil Savunma’dan bir araç olmak üzere yirmi kişi seferber edildi.” dedi.

ATR, yaptığı açıklamada, ATR 72-500 tipi uçağın karıştığı bir kazaya ilişkin bilgi aldıklarını bildirdi.

“İlk düşüncelerimiz bu olaydan etkilenen tüm bireylerle birlikte” denildi.

“ATR uzmanları hem soruşturmaya hem de müşteriye destek olmak için tam olarak görev başındadır.”



Dünyanın pek çok noktası doğal afetlerle boğuşuyor. Bu ülkelerden biri de Brezilya oldu. Brezilya’da aşırı yağışların yol açtığı sel sebebiyle 169 kişi hayatını kaybetti.

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