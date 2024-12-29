Bulgarlar Noel için 150 avroya kadar harcıyor

Bulgaristan Ulusal Televizyonu (BNT) tarafından yapılan bir araştırmaya göre, Bulgaristan vatandaşları Noel ve Yeni Yıl için ortalama 25 ile 150 avro arasında hediye bütçesi ayırdı. En çok tercih edilen hediyeler arasında giysiler ve elektronik ürünler yer aldı. Aralık ayında çevrimiçi ticaret büyüme kaydederken, dijital cüzdanlar, banka kartları ve kredi kartları en sık kullanılan ödeme yöntemleri oldu.

Yeni Yıl akşamını dışarıda geçirmek isteyen Bulgar vatandaşları, restoran rezervasyonları için ortalama 90 avro harcadı. Restoran rezervasyonlarının bir ay önceden yapıldığı belirtilirken, kutlama planları önceden şekillendi.

Seyahat Tercihleri

Yaklaşık 500.000 Bulgar vatandaşının Noel ve Yeni Yıl tatillerini seyahat ederek geçireceği bildirildi. bTV’ye konuşan mali uzman Georgi Zahariev, bu vatandaşların 200.000’inin ülke içinde seyahat edeceğini, geri kalan 300.000’inin ise yurt dışına çıkacağını açıkladı. Tatil harcamalarının yüzde 59’unun seyahate, yüzde 26’sının hediyelere, yüzde 15’inin ise kutlama sofrasına ayrıldığı belirtildi.

E-ticaretin Yükselişi

Aralık ayı boyunca çevrimiçi alışverişte artış yaşandı. Dijital cüzdanların yanı sıra banka ve kredi kartlarının yoğun şekilde kullanıldığı belirtildi. Bu durum, Bulgaristan’daki dijital ödeme yöntemlerinin yükselen trendini bir kez daha gözler önüne serdi.

Kasım ayında Bulgaristan vatandaşlarının yurtdışına yolculukları, geçen yılın aynı dönemine göre %11,3 arttı. En çok tercih edilen destinasyon Türkiye olurken, Bulgaristan’a gelen yabancı turistlerin sayısında da %2,5’lik bir artış kaydedildi.

Turizm Tatil Seyahat öneriyor: Sofya’da yeni yıl tatili: Unutulmaz bir deneyim