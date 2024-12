Elon Musk’tan Almanya’da tartışma yaratan AfD desteği

Dünyaca ünlü teknoloji girişimcisi ve eski ABD Başkanı Donald Trump’ın yakın danışmanı Elon Musk, Almanya’nın aşırı sağcı siyasi partisi Alternatif für Deutschland’a (AfD) açık destek verdi. Musk’ın Welt am Sonntag gazetesinde yayınlanan köşe yazısı, ülke genelinde büyük yankı uyandırdı. Yazının ardından gazetenin köşe yazı editörü istifa etti.

Elon Musk, Almanya’nın popüler gazetelerinden Welt am Sonntag’da yayınlanan yazısında AfD’nin aşırı sağ bir parti olarak etiketlenmesini eleştirerek partinin lideri Alice Weidel’in Sri Lankalı bir kadınla evli olmasını bu iddialara karşı bir kanıt olarak sundu. Musk, yazısında şu ifadelere yer verdi:

“AfD’nin aşırı sağcı olarak gösterilmesi açıkça yanlış. Liderleri Alice Weidel’in Sri Lankalı bir kadınla aynı cinsiyetten evlilik yaptığı bir partiyi Hitler ile bağdaştırabilir misiniz? Lütfen!”

Musk’ın bu açıklamaları, Almanya’da AfD’nin ulusal düzeyde iç istihbarat teşkilatı tarafından 2021’den beri aşırılık şüphesiyle izlenmesine rağmen geldi.

Gazetenin editörü istifa etti

Musk’ın yazısının yayınlanmasının ardından Welt am Sonntag’ın köşe yazıları editörü Eva Marie Kogel, istifasını duyurdu. Kogel, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, “Welt ve Welt am Sonntag’da görüşler departmanını yönetmekten her zaman keyif aldım. Ancak bugün Elon Musk’ın yazısının yayınlanması nedeniyle dün istifa ettim” dedi.

AfD’nin göçmen karşıtı politikaları

AfD, göç karşıtı sert duruşuyla biliniyor ve Almanya’da kitlesel sınır dışı uygulamalarını savunuyor. Partinin bu politikaları, Musk’ın destek açıklamalarının ardından ABD Başkan Yardımcısı seçilen JD Vance gibi diğer siyasi figürlerin de ilgisini çekti.

Welt yönetiminden açıklama

Welt Grubu’nun üst düzey yöneticileri, Elon Musk’ın makalesinin ardından açıklamalarda bulundu. Gazetenin yeni genel yayın yönetmeni Jan Philipp Burgard ve 1 Ocak itibarıyla yayınevinin başına geçecek Ulf Poschardt, şu ifadeleri kullandı:

“Demokrasi ve gazetecilik ifade özgürlüğüyle gelişir. Bu, kutuplaştırıcı görüşlerle yüzleşmeyi ve onları gazetecilik çerçevesinde sınıflandırmayı içerir.”

Bununla birlikte, Burgard, Musk’ın yazısına bir yanıt olarak makalenin altına kendi görüşlerini de ekledi. Burgard, “Musk’ın teşhisi doğru olabilir ancak yalnızca AfD’nin Almanya’yı kurtaracağı fikri son derece yanlış” ifadelerini kullandı. AfD’nin Avrupa Birliği’nden ayrılma ve Rusya ile yakınlaşma arzusu gibi politikalarına dikkat çekti.

Seçim öncesi kritik dönem

Almanya, 23 Şubat’ta erken seçimlere hazırlanırken, AfD anketlerde ikinci sırada yer alıyor. Ancak ülkenin ana akım partileri, AfD ile ulusal düzeyde iş birliği yapmayı reddettiklerini defalarca açıkladı.

Elon Musk, Almanya’daki yatırımları nedeniyle bu konuda görüş bildirme hakkı olduğunu savunurken, tartışmaların alevlenmesine neden oldu. Makale, Almanya’da ifade özgürlüğü ve siyasi kutuplaşma üzerine geniş çaplı bir tartışmayı da beraberinde getirdi.

Elon Musk, Almanya’daki erken seçim öncesi aşırı sağcı AfD’yi destekleyen açıklamalarıyla tepki topladı.

