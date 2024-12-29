Serdal Adalı Beşiktaş’ın yeni başkanı oldu

Beşiktaş Kulübü’nün olağanüstü seçimli genel kurulunda, resmi olmayan sonuçlara göre Serdal Adalı siyah-beyazlıların yeni başkanı seçildi. Eski başkan Hüseyin Yücel, sonuçların açıklanmasının ardından Serdal Adalı’yı tebrik ederek salondan ayrıldı.

Hüseyin Yücel’den Tebrik Mesajı

Hüseyin Yücel, Serdal Adalı’yı tebrik ederken, “Allah utandırmasın. Yılbaşından sonra ziyarete ilk ben geleceğim” ifadelerini kullandı. Tebrikleri kabul eden yeni başkan Serdal Adalı, duygularını, “İzahı zor duygular içindeyim. Tüm camiama teşekkür ediyorum. Yılbaşından sonra tüm eski başkanları arayarak bir araya getirmeye çalışacağım” şeklinde dile getirdi.

Serdal Adalı’nın Yönetim Kurulu

Serdal Adalı’nın yeni dönemde görev yapacak yönetim kurulu listesi şu isimlerden oluştu:

Asil Üyeler: Hakan Daltaban, Murat Kılıç, Çağatay Abraş, A. Orhan Özalp, Mustafa Mollaoğlu, Uğur Fora, Kaan Kasacı, Merve Öztopaloğlu, Özkan Arseven, Toygun Batallı.

Yedek Üyeler: Esra Sayın, İbrahim Sağlam, Görkem Bilgi, Selahattin Solmaz, Turgut Koç.

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