Çin bu haberle sarsıldı! Yemeklik yağlarla ilgili olay iddia

Çin’de halkı isyan ettiren bir olay yaşandı. Kimyasal madde taşıyan tankerlerin aynı zamanda yemeklik yağ taşıdığı ileri sürüldü.

Çin hükümeti, yüklemeler arasında uygun şekilde temizlenmeden zehirli kimyasallar taşıyan yakıt tankerlerinin yemeklik yağ taşımak için kullanıldığı iddialarını araştıracağını söyledi.

Sosyal medya kullanıcılarının gıda kirliliğine ilişkin endişelerini dile getirmesiyle tartışma çevrimiçi ortamda da yayıldı.

Devlet haber ajansı Beijing News’e göre, yakıt taşımacılığında kullanılan tankerlerin yemeklik yağ ve şurup gibi gıda ürünleri taşıdığı ve doğru şekilde dezenfekte edilmediği tespit edildi.

Gazeteye konuşan bir şoför, yemeklik yağın kirli yakıt kamyonlarında taşınmasının sektörde o kadar yaygın olduğunu ve “açık bir sır” olarak kabul edildiğini söyledi.

Dava, Çin hükümetinin gıda güvenliği standartlarını uygulama yeteneğine olan kamuoyu güvenine vurulan son darbedir.

Tartışma son günlerde Çin sosyal medyasında en çok konuşulan konu oldu.

Çin’de herkes bu olayı konuşuyor

Ülkenin X olarak bilinen eski Twitter’ına eşdeğeri olan Weibo’da skandalla ilgili on binlerce paylaşım yapıldı ve bunlar milyonlarca kez görüntülendi.

8.000’den fazla beğeni alan yorumda, “Gıda güvenliği en önemli konu” ifadeleri yer aldı.

Başka bir yorumda ise, “Sıradan bir insan için, bu dünyada hayatta kalabilmek başlı başına muhteşem bir şey.” ifadeleri yer aldı.

Birçok kişi bunu , 2008’deki Sanlu süt skandalına benzetiyor. Skandalda, endüstriyel kimyasal melaminle kirlenmiş süt tozu içtikten sonra yaklaşık 300.000 çocuk hastalanmış ve en az altısı ölmüştü.

Bir kullanıcı, “Bu, Sanlu skandalından çok daha kötü, sadece bir açıklama ile çözülemez” yorumunu yaptı.

Tankerler temizlendikten sonra gıda taşıyabiliyor

Çin’de tankerler belirli bir mal türüyle sınırlı olmadığından teoride kömür bazlı yağların taşınmasının hemen ardından gıda ürünlerini de taşıyabiliyor.

İddialar, aralarında devlete ait Sinograin’in bir yan kuruluşu ve Hopefull Grain and Oil Group’un da bulunduğu çok sayıda büyük Çin şirketini kapsıyor.

Sinograin, gıda güvenliği düzenlemelerinin doğru bir şekilde uygulanıp uygulanmadığını araştırdığını söyledi.

Şirket ayrıca kurallara aykırı davrandığı tespit edilen kamyonların kullanımının derhal durdurulacağını söyledi.

Hopefull Grain’den bir temsilci, hükümet kontrolündeki Global Times gazetesine yaptığı açıklamada, “kapsamlı bir öz denetim” yürüttüklerini söyledi.

Çin hükümeti, gıda güvenliği yetkililerinin iddialara ilişkin soruşturma yürüteceğini söyledi.

Herhangi bir yanlışa karışan şirket ve kişileri cezalandıracaklarına söz verdiler.

Ayrıca soruşturmanın bulgularını derhal yayınlayacaklarına dair söz verdiler.

Devlet televizyonu CCTV, “Yasadışı girişimler ve ilgili sorumlular yasalara uygun şekilde en ağır şekilde cezalandırılacak ve bunlara müsamaha gösterilmeyecektir” dedi.

Yerel düzeyde ise Hebei ve Tianjin eyalet hükümetleri de konuyu araştırdıklarını söyledi.



Çin‘de ilginç bir olay yaşandı. İlk kez uçağa binen bir yolcu tuvaleti ararken yanlışlıkla şişme tahliye kaydırağını açtı.

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