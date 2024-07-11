İsrail vatandaşı olan Türk Yahudilerini vatandaşlıktan atma önerisi yasalaşmamalı!

Kendilerini en hoşgörülü ve insani olduğunu iddia edip, yaradılanı Yaradan’dan dolayı çok sevdiklerini iddia eden bazı çevrelerin Yahudileri yine sanık sandalyesine oturtarak içlerindeki Yahudi nefretlerini akıl almaz bir noktaya taşıdılar.

Şimdi hedeflerine İsrail vatandaşı da olan Türk vatandaşlarını koydular, hemde çok korkunç bir planla.

İran kontrolünde bir terör örgütü olan ve Güneydoğu’yu pkk terör örgütünden sonra kana bulayan, Gaffar Okkan cinayetinin devlet raporlarına göre zanlısı ve Konca Kuriş cinayetini işleyen Hizbullah’ın siyasi kanadı HüdaPar’ın önerisine destek vermek nasıl bir akıl tutulmasıdır?

HüdaPar’ın içinden çıktığı Hizbullah’ın patronu İran’ın 13 Nisan 2024’te Kudüs’e füzeler ve dronlarla saldırısına Türkiye’den ve önergeye destek veren partilerden hiç karşı çıkan olmadı sevinçle karşıladılae, Mescid-i Aksa ve Kabbetüs Sahra’nın üzerinde uçuşan İran’ın füze ve dronlarını İsrail’in Demir Kubbe Savunma Sistemi etkisiz hale getirdi.

İslam’ın üçüncü kutsal mekanına Müslüman İran’ın saldırısına Yahudi İsrail’in korumasından kimse utanmadı, Yahudilerin mallarına çökme yasa önerisinden mi utanacaklar diye kendi kendime soruyorum!

Bu yasa önerisi kabul edilirse şimdiden Yahudilerden gasp edecekleri mal ve mülklerin nereye verileceğine dahi karar vermişler, Yeni Şafak adlı gazetelerinin yazdığına göre “Aile ve Gençlik Fonu” adlı bir fona verilecekmiş.

1934 Trakya Olayları, 1942 Varlık Vergisi, 6-7 Eylül 1955 Olayları ve 1964 Rum Sürgünü gibi yüz kızartıcı olanlardan zerre ders almamışlar.

Yahudi düşmanlığının bu kadar attığı bir Türkiye’de hiç bir Yahudi vatandaş kendini güvende hissetmez, hiç biri huzurlu hissetmez, iktidarın ve siyasi partilerin görevi vatandaşlarına göz dağı vermek değildir, başka ülke vatandaşları da olsalar onları güvende hissettirecek eylem ve söylemde bulunmalılar.

Bu önerinin bütün partilerce reddedilmesi gerekirken görüşülmesi kabul edilmesi bile büyük hatadır, inkâr edilemeyecek bir nefret suçudur, ırkçılıktır ve faşizmdir. Kendi vatandaşı olan Yahudileri dışlamak TBMM’nin işi değildir, TBMM bütün ulusun temsil edildiği bir meclistir ve Yahudiler Türk ulusunun bir bileşenidir.

Yahudiler bu ülkede 2, 500 yıldır varlar, öyle bazılarının sandığı gibi 1492’de Sultan 2. Beyazid’ın Seferad Yahudilerine sahip çıkmasıyla ilk defa bu vatana gelmiş değiller.

Yahudiler gerek Osmanlı’da gerek Cumhuriyet Türkiyesi’nde bu vatana daima en iyi şekilde hizmet etmiş, hiç bir zaman devlete başkaldırması olmamış, daima Osmanlıyı ve Türkiye’yi yüceltmeye yönelik çalışmış bir topluluktur, üstelik Yahudiler Lozan’a göre azınlıkta değildir.

Yahudiler gerek Osmanlı’da gerek Cumhuriyet döneminde suç işleme oranında en düşük ve hemen hemen hiç suç işlemeyen örnek vatandaşlariken karşılarına dikilen ve mallarına el koyalım diyenlere bakın?

Yahudilere düşmanlar çünkü Türkiye’de çok az Yahudi kalsa da, hepsi de Atatürk’ü ve Laik Cumhuriyet’e en bağlı insanlardandır.

İsrail ve Batı Ülkelerine göçen Yahudilerin evlerinde genelde bir Türk Bayrağı ve Atatürk posteri vardır, peki mallarına el koyalım diyen siyasilerin ve bu akıl almaz önergeyi sevinçle karşılayan gazetecilerin Atatürk’e ve Cumhuriyet’e bağlılığı ne durumdadır!?

Bu yasadaki Yahudi düşmanlığına bahane ise “Siyonist Yahudileri” vatandaşlıktan atma. Herşeyden önce Siyonizmi bilmiyorlar, Siyonzm Yahudi Milliyetçiliğidir ve hiç bir ulusa, ırka milliyetçi olduğu için kimse suçlanamaz!

Yıllarca Stalinist, ve aynı zamanda etnik faşist bir terör örgütü olan pkk’ya karşılık etnik İslami bölücülük yapıp, İslam dinini şiddet ve baskı dini gibi kullanan Hizbullah’ın HüdaPar’ına nasıl destek verilebilir ve buna nasıl sessiz kalınabiliyor, aklım almıyor!

Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni kuran o kutlu irade de Türk Milliyetçiliğidir bunu kimse unutmasın, özelikle de bu nefret ve yağma yasasına destek veren Türk milliyetçiliğini kimseye bırakmayanlar hiç unutmasın.

Kemalist bir Türk olarak milliyetçiliğim Ermeni, Rum, Yahudi bütün baskı altında olan Türk vatandaşlarının haklarını savunmayı bana vicdani bir görev olarak veriyor.

İsrail’de 1953’ten beri bir Atatürk Ormanı, iki Atatürk büstü ve 1. Dünya Savaşı’nda İngilizler ve Araplar tarafından Birüssebi Muharebesi sırasında şehid edilmiş Osmanlı askerlerine (Biz Türk değiliz Osmanlıyız diyenler da var değil mi?) adanmış Türk Askerleri ve Atatürk Anıtının yer aldığı bir meydan, cadde ve sokaklar var ve hiç birine İsrailliler saldırmadı, biç birini Netanyahu dahi kaldıralım demedi, hiç birine dokunmadı.

Bu yasa derhal geri çekilmeli, hiç bir şekilde TBMM’de gündeme alınmaması gerekirdi çünkü tamamen ırkçı, antisemitik ve nefret yasasıdır.

Merkez medya eğer duruyorsa, CHP gerçekten geçmişten ders aldıysa ister İsrail vatandaşlığına sahip olsun, ister olmasın bu önergeye şiddetle karşı çıkıp Yahudi vatandaşlarımıza sahip çıksınlar, yeni bir Varlık Vergisi ve 6-7 Eylül 1955 utancını bu ülkeye yaşatmasınlar.

Bu yasa derhal geri çekilmeli!

Sultan 2. Beyazid olsa bu yasayı verenleri ve destekleyen siyasilerin ve gazetecilerin durumunu çok görmek isterdim!

Metin Yılmaz – NationalTurk