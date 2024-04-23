Çin’de kargo gemisi köprüye çarptı

Çin’in Guangdong eyaletinde bir kargo gemisinin köprüye çarpıp batması sonucu 4 kişi kayboldu. Kaybolan mürettebat için arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Çin’de kargo gemisi Jiujiang Köprüsü’nün ayağına çarptı

Çin’de Fujian eyaletinden yola çıkan 4 bin 900 ton çelik taşıyan bir gemi, Guangdong eyaletinin Foshan şehrinde yerel saatle 21.20 sıralarında Jiujiang Köprüsü’nün ayağına çarptı. Yerel yetkililer tarafından yapılan açıklamada, 11 mürettebatın bulunduğu geminin ambarının kaza sonrası su almaya başladığı ve 23.40 sıralarında battığı belirtildi. Bölgedeki acil durum yönetimi biriminden yapılan açıklamaya göre mürettebattan 7’si kurtarıldı, kayıp 4 kişiyi bulmak için ise arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Arama ve kurtarma operasyonu için bölgeye 32 gemi ve 400’den fazla personel sevk edildi. Uzman ekip tarafından yapılan ön incelemede köprünün ana yapısında ciddi bir hasar oluşmadığını tespit edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, sel felaketinde 4 kişinin hayatını kaybettiği Guangdong eyaletinde su seviyesinin yükselmesinin kazaya yol açmış olabileceği tahmin ediliyor.

Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’in 24-26 Nisan tarihleri arasında Çin’i ziyaret edeceğini duyurdu.

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