Çin’de otoyol çöktü: 24 kişi öldü

Çin’in Guangdong eyaletinde günlerce süren şiddetli yağışların ardından dağ yamacındaki otoyolun bir bölümünün çökmesi sonucu 24 kişi hayatını kaybetti.

Çarşamba günü yerel saatle 02:10’da Meilong otoyolunun 17,9 metrelik bölümünün çökmesi sonrasında 30 kişi daha hastaneye kaldırıldı.

Devlet medyasındaki görüntülerde otoyolun aşağısındaki ormanlık dağ yamacında büyük bir yarık görülüyordu.

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Devlet medyasının haberine göre, hastanedeki 30 kişi “şu anda risk altında değil”. Eyalet hükümeti olay yerine 500 acil müdahale personeli gönderdi.

Devlet medyası ilk başta 19 kişinin öldüğünü bildirdi ancak yerel yetkililer daha sonra 24 kişinin öldüğünü, yaralı sayısının ise hala 30 olduğunu söyledi.

Çökmeden kısa bir süre sonra çekilmiş olduğu anlaşılan görüntülerde, otoyolun altından alevler ve siyah dumanlar yükseldiği görülüyor.

Yetkililer, toplam 20 aracın yolun çöken kısmına düştüğünü söyledi.

Devlet medyasının yayınladığı başka bir videoda, kısmen çamurla kaplı, dumanı tüten kömürleşmiş araba yığını görülüyordu.

Sel felaketinin boyutu büyüyor

Çin’in en kalabalık eyaleti Guangdong, geçen hafta dört kişinin ölümüne ve 110.000 kişinin de yerinden olmasına yol açan sel felaketine maruz kaldı .

Seller ayrıca düzinelerce eve zarar verdi, okulları kapattı ve uçuş iptallerine ve gecikmelere neden oldu. Yetkililer ekonomik kaybın 140,6 milyon yuan (19,4 milyon dolar; 15,5 milyon £) olduğunu tahmin ediyor.

Şiddetli hava hafta sonu boyunca da devam etti; kasırganın Guangzhou eyaletinin başkentindeki bir fabrika bölgesini kasıp kavurması, beş kişinin ölmesi ve 33 kişinin yaralanması.

Kentin üzerine golf topu büyüklüğünde dolu yağdığı da görüldü.

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