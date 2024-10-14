Çin’den Tayvan’a askeri gözdağı: “Müşterek Kılıç-2024B” tatbikatı başladı

Çin, Tayvan lideri William Lai Ching-te’nin Tayvan’ın Ulusal Günü konuşmasından sadece birkaç gün sonra büyük çaplı bir askeri tatbikat başlattı. Bu tatbikat, Tayvan Boğazı’nda ve adanın kuzey, güney ve doğu bölgeleri çevresinde gerçekleşiyor. Çin, “Müşterek Kılıç-2024B” adını verdiği bu tatbikatla Tayvan üzerindeki askeri baskısını artırarak, özellikle Tayvan’ın bağımsızlık taleplerine karşı güçlü bir uyarı gönderdiğini belirtti. Tatbikatlar, kara, deniz, hava ve roket kuvvetlerini içeriyor ve kapsamlı bir saldırı simülasyonunu içeriyor.

Çin tatbikatın meşru olduğunu savunuyor

Çin, bu tatbikatların Tayvan’ın bağımsızlık yanlısı politikalarına karşı bir caydırıcı güç olarak meşru olduğunu savunuyor. Çin yönetimi, Tayvan’ı “ayrılmaz bir parçası” olarak görüyor ve bağımsızlık taleplerine sert tepki veriyor. Özellikle Lai’nin son açıklamalarını bağımsızlık yönünde bir provokasyon olarak nitelendiren Çin, Tayvan Boğazı’ndaki gerilimi bu tatbikatlarla artırmış durumda.

Tayvan’dan kınama

Tayvan Savunma Bakanlığı ise bu askeri hamleleri “irrasyonel” ve “provokatif” olarak nitelendirerek kınadı. Tayvan ordusu, Çin’in askeri hareketlerine karşılık olarak uygun güçlerle yanıt vereceklerini ve ulusal egemenliği koruma konusunda kararlı olduklarını belirtti. Tayvan hükümeti, bu askeri tatbikatların bölgesel barış ve istikrarı tehdit ettiğini savunarak uluslararası topluma da seslendi. Tayvan tarafı, Çin’in bu provokatif adımlarının yalnızca gerilimi tırmandıracağını ve Tayvan’ın demokratik yapısına zarar vermeyeceğini dile getiriyor.

Son yıllarda askeri baskı artıyor

Bu tatbikatlar, Pekin’in son yıllarda Tayvan’a karşı sürdürdüğü askeri baskının bir parçası olarak değerlendiriliyor. Çin, Tayvan üzerindeki egemenlik iddialarını sürdürürken, Tayvan lideri Lai, Pekin’in Tayvan’ı temsil etme hakkı olmadığını ve adanın bağımsızlığını savunmaya devam edeceğini belirtti. Çin, özellikle Demokrat İlerici Parti’nin (DPP) bağımsızlık yanlısı politikalarına karşı koymaya çalışıyor ve bu bağlamda askeri tatbikatları bir güç gösterisi olarak kullanıyor.

Tansiyon yükseldi

Bu tatbikatlar Tayvan Boğazı’nda tansiyonu daha da yükseltti. Tayvan’daki hükümet, Çin’in askeri adımlarına karşı direnişini sürdürmeye kararlı olduğunu ifade ederken, uluslararası toplumda da Çin’in bu hamlelerine yönelik tepkiler gelmeye devam ediyor. ABD gibi ülkeler, Çin’in bu adımlarını “provokatif” olarak nitelendiriyor ve bölgedeki gerilimlerin artırılmaması gerektiğini savunuyor.



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