Çin’e Karşı Yeni Hamle! Pompeo Sri Lanka ve Maldivler’e Gidiyor

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Hint Okyanusu ülkeleri Sri Lanka ve Maldivler’i ziyaret ediyor. Ziyaretlerin amacı Washington’un Çin’in bölgedeki artan etkisine karşı koymaya çalışmak olarak yorumlandı.

Sri Lanka dışişleri bakanlığından bir sözcü, Pompeo’nun 28 Ekim’de başkent Colombo’da iki yönlü görüşmeler yapacağını söyledi, ancak ayrıntı vermedi. Aynı kaynak Pompeo’nun Maldivler’in başkenti Male’ye de birkaç saat uğrayacağını söyledi.

Maldivler dışişleri bakanlığı ise “Resmi yabancı heyetlerin gelecek ziyaretleri, bir ziyaret planlanıp onaylandıktan sonra duyurulacaktır” açıklamasında bulundu.

Çin’in üst düzey diplomatı Yang Jiechi, bu ay Colombo’yu ziyaret etti. Son yıllarda Pekin, Sri Lanka ve Maldivler’deki kritik altyapı için giderek daha fazla finansman ve inşaat sağlayarak geleneksel bölgesel güç Hindistan’ı endişelendiriyor.

Geçen hafta, bir Hindistan hükümet kaynağı Pompeo’nun Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar ve Savunma Bakanı Rajnath Singh ile görüşmek üzere Savunma Bakanı Mark Esper ile birlikte bu ay Yeni Delhi’yi ziyaret etmeye hazır olduğunu söylemişti.