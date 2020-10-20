Bekir Coşkun’a Veda

Bir dakikadan az

10 Bir dakikadan az

2017’den beri kanser tedavisi gören Sözcü gazetesi yazarı Bekir Coşkun pazar akşamı hayatını kaybetmişti.

Üç yıldır kanser tedavisi gören Sözcü yazarı Bekir Coşkun önceki gün akşam saatlerinde Ankara Şehir Hastanesi’nde yaşamını yitirdi.

Bekir Coşkun için Ankara Bilkent Doğramacızade Ali Sami Paşa Camii’nde cenaze namazı kılındı. Coşkun’un naaşı Şanlıurfa’nın Tülmen Köyü’nde toprağa verilecek.

Cenaze törenine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP ve İYİ Parti milletvekilleri, eski cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Ekim 2017’de kanser teşhisi konan Bekir Coşkun seyrek de olsa Sözcü’de yazılarına devam ediyordu.