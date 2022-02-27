Dünya Futbolunun Efsane ismi John Toshack Covid’ten yoğun bakıma alındı

Yaklaşık bir hafta önce ilk rahatsızlığının belirtilerini hisseden John Toshack’ın belirtilerden önce her zamanki ikametgahı olan San Sebastian / Donostia’da çok sağlıklı olduğu öğrenildi. Durumu ağırlaşan John Toshack’ın yoğun bakıma alındığı ve stabil solunumunu geri kazanması için çalışıldığı bildirildi. Hastanede eşi Maite John Toshack’a eşlik ediyor.
Galli teknik direktör John Benjamin Toshack, Cumartesi günü koronavirüs enfeksiyonunun neden olduğu ağır zatürreye dönen hastalık sonucu Barselona hastanesinin Yoğun Bakım Ünitesine (YBÜ) altı gün boyunca yatırıldı. 72 yaşındaki teknik adamın mekanik ventilasyona ihtiyacı olduğu ve durumunun ciddi olduğu belirtildi.
John Toshack, Real Madrid takımının başında en çok maçta görev alan iki hocadan biri
John Benjamin Toshack, 1997-1998 ve 1998-99 sezonunun devre arasına kadar Beşiktaş’ta görev almıştı. Teknik direktörlük kariyerine Swansea’de başlayan ve sonrasında sırasıyla Sporting, Real Madrid, Galler Milli Takımı, Deportivo, Real Madrid (yeniden), Saint Etienne, Real Sociedad, Catania, Real Murcia, Galler Milli Takımı (yeniden), Makedonya Milli Takımı, Hazar Lenkeran, Wydad ve son olarak Tractor Sazi’yi çalıştırdı.
Halen Real Madrid takımının başında en çok maçta görev alan (386), Benito Díaz (389) ile birlikte iki hocadan biri ünvanının koruyor.
BEŞİKTAŞ İLE 2 KUPASI VAR
Beşiktaş’la Türkiye Kupası ve Süper Kupa’yı kazanan tecrübeli teknik adam Real Madrid ile bir İspanya Lig şampiyonluğu kazandı. Real Sociedad ile İspanya Kupası’nı kazanan Toshack, Deportivo ile de İspanya Süper Kupası’nı elde etti.
BJK Başkan adayı Hürser Tekinoktay, sportif direktörlük için John Toshack anlamıştı
Beşiktaş’ın 12 Mayıs 2019 tarihinde yapılan BJK Başkanlık seçimleri öncesi Fikret Orman karşısında başkan adayı olan Hürser Tekinoktay, sportif direktörlük için John Benjamin Toshack ile görüştüklerini ve anlaştıklarını açıklamıştı.
John Benjamin Toshack Kimdir?
Türkiye’ye geldiği zaman ondan daha büyük kariyere sahip bir oyuncuyla acaba tanışmış mıydık, şöyle bir bakalım….
John Benjamin Toshack 22 Mart 1949’da dogdu. Futbolcu olarak Liverpool formasıyla büyük başarılara imza atti.
1979 yılında teknik direktörlüğe başladığı Swansea City takımını 4. ligden alıp 1982 yılında 1. lige ulaştırdı. Bu futbol tarihindeki en kısa sürede en alt ligden en üst lige çıkış rekorudur.
1984 yılında Portekiz’in Sporting Lizbon ekibinin başına geçti ve takımı ikinci yaptı.
1985’te ilk Real Sociedad’a gitti ve 1987’de İspanya Kupası şampiyonluğunu kazandırdı.
1989 yılında Real Madrid’i 107 golle şampiyonluğa ulaştırdı. [Bu rekor hala kırılamamıştır]
Daha sonra sırasıyla Galler Milli Takımı, Real Sociedad ve Deportivo takımlarını çalıştırdı.
Deportivo’ya da kral kupası kazandıran Toshack o sezon UEFA kupasında İspanyol ekibinin tarihteki en büyük başarısı olan yarı finale yükselmesini sağladı.
John Benjamin Toshack Beşiktaş kariyeri
1997’den 1999’un başına kadar görev yaptığı Beşiktaş’a hem Türkiye kupasını hem de Cumhurbaşkanlığı Kupası’nı kazandırdı. Ardından büyük çalkantılar içindeki Real Madrid başkan adayı seçimi kazanırsam Toshack’ı Beşiktaş’tan transfer edeceğim dedi.
Seçimi kazandı ve Toshack efsane olduğu Real Madrid’e tekrar döndü. Takım içindeki büyük sıkıntıları çözdükten sonra yerini Del Bosque’ye bıraktı.”