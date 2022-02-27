Dünya Futbolunun Efsane ismi John Toshack Covid’ten yoğun bakıma alındı

Yaklaşık bir hafta önce ilk rahatsızlığının belirtilerini hisseden John Toshack’ın belirtilerden önce her zamanki ikametgahı olan San Sebastian / Donostia’da çok sağlıklı olduğu öğrenildi. Durumu ağırlaşan John Toshack’ın yoğun bakıma alındığı ve stabil solunumunu geri kazanması için çalışıldığı bildirildi. Hastanede eşi Maite John Toshack’a eşlik ediyor.

Galli teknik direktör John Benjamin Toshack, Cumartesi günü koronavirüs enfeksiyonunun neden olduğu ağır zatürreye dönen hastalık sonucu Barselona hastanesinin Yoğun Bakım Ünitesine (YBÜ) altı gün boyunca yatırıldı. 72 yaşındaki teknik adamın mekanik ventilasyona ihtiyacı olduğu ve durumunun ciddi olduğu belirtildi.

John Toshack, Real Madrid takımının başında en çok maçta görev alan iki hocadan biri

John Benjamin Toshack, 1997-1998 ve 1998-99 sezonunun devre arasına kadar Beşiktaş’ta görev almıştı. Teknik direktörlük kariyerine Swansea’de başlayan ve sonrasında sırasıyla Sporting, Real Madrid, Galler Milli Takımı, Deportivo, Real Madrid (yeniden), Saint Etienne, Real Sociedad, Catania, Real Murcia, Galler Milli Takımı (yeniden), Makedonya Milli Takımı, Hazar Lenkeran, Wydad ve son olarak Tractor Sazi’yi çalıştırdı.

Halen Real Madrid takımının başında en çok maçta görev alan (386), Benito Díaz (389) ile birlikte iki hocadan biri ünvanının koruyor.

BEŞİKTAŞ İLE 2 KUPASI VAR

Beşiktaş’la Türkiye Kupası ve Süper Kupa’yı kazanan tecrübeli teknik adam Real Madrid ile bir İspanya Lig şampiyonluğu kazandı. Real Sociedad ile İspanya Kupası’nı kazanan Toshack, Deportivo ile de İspanya Süper Kupası’nı elde etti.

BJK Başkan adayı Hürser Tekinoktay, sportif direktörlük için John Toshack anlamıştı

Beşiktaş’ın 12 Mayıs 2019 tarihinde yapılan BJK Başkanlık seçimleri öncesi Fikret Orman karşısında başkan adayı olan Hürser Tekinoktay, sportif direktörlük için John Benjamin Toshack ile görüştüklerini ve anlaştıklarını açıklamıştı.