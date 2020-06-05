Dünya Nüfusunun Beşte Biri! 3 Ülkede Vaka Sayısı Artıyor

Hündistan, Pakistan ve Bangladeş yaklaşık 1,7 milyar kişiye ev sahipliği yapıyor ve bu ülkelerde konoravirüs vaka sayıları her geçen gün hızla artıyor.

Her üç ülke de benzer şekilde kısıtlamaları hafiflettikten sonra vaka artışı yaşadı.

Pakistan’da şu anda 90 bine yakın onaylı koronavirüs vakası var. Bangladeş şu ana kadar 57.500’den fazla vaka kaydetti. Ve bugün Hindistan, 9 bin yeni vaka bildirdi. Ülkede tespit edilen hasta sayısı 216 bin 919’a yükseldi.

Ölümler ise nispeten düşük. Hindistan’da 6 bin 75, Pakistan’da 1838, Bangladeş’te ise 781 kişi yaşamını yitirdi.

Ancak uzmanlar, vaka sayılarının eksik olduğundan ve bu üç ülkede de salgının zirve yapmadığından bahsediyor. Üç ülkenin de sağlık sistemlerinde ani bir yoğunlukla başa çıkma konusunda da endişe var.