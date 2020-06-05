Trabzonspor’a Ceza! “Bir Ülke, Sporda Üretmeden Tüketime Devam Ederse”

Geçtiğimiz gün UEFA, Trabzonspor’a ekonomik sorumlulukları yerine getirmediği için Avrupa kupalarına katılma konusunda 1 yıl men cezası verdi.

UEFA’nın Trabzonspor’a verdiği ceza, borç batağındaki futbol ekonomisiyle Avrupa standartlarında bir futbol kültürünü beklemenin olanaksız olduğunu bize tekrar göstermiştir. Bu durum yöneticilerin aklın rehberliğini öteleyerek takımlara yabancı oyuncu yığmasının bir sonucudur.

Spor Felsefesi adlı kitabımda yazdığım gibi “Bir ülke, sporda üretmeden tüketime devam ederse gün gelir her açıdan tükenir. Bu açıdan baktığımızda bizim spor kültürümüz, bir tüketim kültürü olduğu için başta ekonomik sıkıntılar olmak üzere pek çok sorunların yaşanılmasını normal karşılamak gerekir. Sporcu yetiştirmeden sürekli sporcu transferi yapan ve borç içinde olan bir kulüp içinde bulunduğu spor kültürü için bir asalaktır. Yabancı hayranlığı, gurbetçi ve devşirme merakı diyebileceğimiz bu durum aynı zamanda, sporda etkili ve yetkili kişilerin kendi sporcusuna güvenmediğini de ortaya koyar. Dolayısıyla sporda tüketmek aynı zamanda yerli insan kaynağını da yok etmek demektir.”

Bu bağlamda ülkemize yabancı sınırlandırmasının getirilmesi yeterli değil, aynı zamanda kulübe gelen cezaları o dönemin yöneticilerinin ödemesi zorunluluğu getirilmelidir. Onun için de kulüpler yasası bir an önce çıkarılmalı ve hatta her profesyonel kulüp dernek statüsünde değil, şirket statüsünde olmalıdır.

Dr. Ersin AFACAN

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