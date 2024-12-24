Esma Esad’ın Londra’ya dönme iddialarına Kremlin’den yalanlama

Kremlin, Türk basınında yer alan, Suriye’nin eski lideri Beşar Esad’ın eşi Esma Esad’ın boşanarak İngiltere’ye dönmeyi planladığı iddialarını yalanladı. Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, yaptığı açıklamada, “Bu iddialar gerçeği yansıtmamaktadır” dedi.

Esad Ailesi Moskova’da mı?

Beşar Esad, bu ay başında isyancı güçlerin hızlı ilerleyişiyle Suriye’yi terk etmek zorunda kalmıştı. Moskova’ya giderken uçağının transponder cihazını kapatan Esad, sosyal medya platformu Telegram’da yaptığı açıklamada, ayrılışının planlı olmadığını ve Rus kontrolündeki bir hava üssünün yoğun drone saldırıları altında kalması nedeniyle ülkeden ayrıldığını ifade etti.

Esad ailesinin uzun yıllardır Rusya ile güçlü bağları olduğu bilinirken, aile üyelerinin Moskova’da milyonlarca dolarlık gayrimenkul yatırımları bulunduğu iddia ediliyor. Ancak Rus devlet medyası, Esad’ın Moskova’da olduğuna dair herhangi bir görüntü paylaşmadı. Bu durum, Kremlin’in Esad’ı medyadan uzak tutarak Suriye’nin yeni yönetimiyle bağlarını güçlendirmeye çalıştığı yorumlarına neden oldu.

Esma Esad’ın İngiltere’ye dönüş iddiaları

Esma Esad, 1975 yılında İngiltere’nin Acton bölgesinde Suriyeli bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. 2000 yılında yatırım bankacılığı kariyerini bırakarak Beşar Esad ile evlenen Esma Esad, yıllar boyunca hem ülkede hem de uluslararası arenada tartışmalı bir figür haline geldi.

Esma Esad’a 2020 yılında ABD tarafından yaptırım uygulanmış ve kendisi “Suriye’nin en kötü şöhretli savaş zenginlerinden biri” olarak nitelendirilmişti. İngiltere ise 2012 yılında Esma Esad’ın İngiltere’deki varlıklarını dondurmuştu. Halen İngiltere vatandaşlığı bulunan Esma Esad için, İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, “Kendisi yaptırım listesinde ve İngiltere’ye hoş gelmeyecek biri” ifadelerini kullandı.

İngiltere vatandaşlığı tartışmaları

İngiltere Başbakanı Keir Starmer’a, Esma Esad’ın vatandaşlığının iptal edilip edilmeyeceği sorulduğunda, Starmer, “Bu konuda konuşmak için çok erken” açıklamasını yaptı. Daha önce, terör örgütü IŞİD ile bağlantılı kişiler için benzer uygulamalar yapılmıştı.

Rusya ve Esad Ailesinin geleceği

Kremlin, Esad ailesine ilişkin iddiaları kesin bir dille reddederken, Moskova’daki duruma dair belirsizlik sürüyor. Suriye’de 50 yıllık bir dönemin sonunu getiren gelişmelerin ardından Esad ailesinin gelecekteki adımları uluslararası arenada yakından takip ediliyor.



Suriye’de 8 Aralık’ta Şam’ın Heyet Tahrir el Şam (HTŞ) öncülüğündeki grupların kontrolüne geçmesinin ardından ülkeden ayrılan Beşar Esad, ilk kez açıklama yaptı

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