Beşar Esad’dan ilk açıklama: Ne istifa ettim ne de kaçmayı düşündüm

Suriye’de 27 Kasım’da başlayan ve 12 gün süren çatışmalar sonucunda, Heyet Tahrir el Şam (HTŞ) öncülüğündeki cihatçı gruplar 8 Aralık’ta başkent Şam’ın kontrolünü ele geçirdi. Bu gelişmenin ardından Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ülkeden ayrılmıştı. Sessizliğini bozan Esad, Telegram kanalında yayınlanan mesajında, “Ne istifa ettim ne de kaçmayı düşündüm” ifadelerini kullandı.

“Suriye’den Ayrılışım Planlı Değildi”

Rus haber ajansı TASS’ın aktardığına göre, Suriye Devlet Başkanlığı Ofisi’nin Telegram kanalından paylaşılan açıklamada, Beşar Esad, 8 Aralık sabahına kadar Şam’da kaldığını ve aynı günün ilerleyen saatlerinde ülkeden ayrıldığını belirtti. Esad, “Suriye’den ayrılışım savaşın son saatlerinde gerçekleşti” dedi.

Esad, “8 Aralık 2024 Pazar gününün erken saatlerine kadar Şam’da görevimi yerine getiriyordum. Terör güçleri Şam’a sızdığında, Rus müttefiklerimizle operasyonları koordine etmek üzere Lazkiye’ye hareket ettim” ifadelerini kullandı. Lazkiye’ye ulaştığında Hmeymim hava üssüne gittiğini belirten Esad, “O sabah tüm cephe hatlarından tamamen çekildiğimiz ve son askeri mevzilerin düştüğü netleşti” dedi.

Beşar Esad: İstifa Etmeyi Hiç Düşünmedim

Beşar Esad, yaptığı açıklamada istifa etmeyi asla düşünmediğini vurguladı. “Bu olaylar sırasında ne görevden ayrılmayı düşündüm ne de sığınma arayışına girdim; böyle bir teklif herhangi bir birey ya da tarafça da sunulmadı” diyen Esad, terörle mücadelede direnmeyi tek seçenek olarak gördüğünü belirtti.

“Son Ana Kadar Görevimin Başındaydım”

Esad, kendisini Suriye halkının iradesini savunmakla görevli biri olarak tanımladı. Esad, “Hiçbir zaman kişisel kazanç için bir makam arayışında olmadım; ulusal bir projenin koruyucusu olarak kendimi gördüm. Suriye halkının vizyonuna inanan halkının inancı tarafından desteklenen bu projeyi, devleti koruma iradesiyle taşıdım” dedi. Ayrıca, “Devlet terörün eline geçtiğinde ve anlamlı bir katkıda bulunma yeteneği kaybolduğunda, herhangi bir konum amacını yitirir ve bu konumu işgal etmek anlamsız hale gelir” diyerek ülkeden ayrılmasının arkasındaki gerekçeyi açıkladı.

“Rus Koordinasyonuyla Lazkiye’ye Hareket Ettim”

Beşar Esad, cihatçıların Şam’a girmesiyle birlikte Rus koordinasyonuyla Lazkiye’ye hareket ettiğini belirtti. “Rus müttefiklerimizle operasyonları koordine etmek üzere Lazkiye’ye hareket ettim. O sabah Hmeymim hava üssüne varışımızda, tüm cephe hatlarından tamamen çekildiğimiz ve son askeri mevzilerin düştüğü netleşti” diyen Esad, çıkış yolu kalmadığında Rusya’nın tahliye sürecini hızlandırdığını söyledi.

Esad, Hmeymim üssündeki Rus kuvvetlerinin de yoğun insansız hava araçları (İHA) saldırısı altında kaldığını belirterek, “Bu koşullar altında, Moskova, üssün komutasının 8 Aralık Pazar akşamı Rusya’ya acil tahliye düzenlemesini istedi. Bu, Şam’ın düşmesinden bir gün sonra ve kalan tüm devlet kurumlarının askeri pozisyonların çöküşüyle birlikte felce uğramasının ardından gerçekleşti” dedi.

“Zor Zamanlarda Halkımı Terk Etmedim”

Beşar Esad, mesajında Suriye halkına olan bağlılığını yineledi. “Savaşın ilk gününden itibaren ulusun kurtuluşunu kişisel kazanç ya da uzlaşma karşılığında satmayı reddeden kişi, ordunun en ön saflarında askerlere ve subaylara eşlik eden kişiyle aynıdır” ifadelerini kullanan Esad, 14 yıldır başkente yönelik bombalamalar ve terör saldırıları altında halkıyla birlikte mücadele ettiğini savundu.

Esad, “Filistin ve Lübnan direnişine olan desteğini hiçbir zaman bırakmamış ya da ona bağlı olanları hayal kırıklığına uğratmamış bir kişi, aynı zamanda zor zamanlarda kendi halkını terk eden kişi olamaz” diyerek halkına olan bağlılığını vurguladı.

“Bu Durum, Suriye’ye Olan Aidiyetimi Azaltmaz”

Ülkesinden ayrılmasının “kaçış” olarak algılanmasına tepki gösteren Esad, Suriye’ye olan aidiyetinin hiçbir şekilde azalmadığını belirtti. “Bu durum, Suriye’ye ve halkına olan derin aidiyet duygumu hiçbir şekilde azaltmaz. Bu, hiçbir makam ya da koşuldan etkilenmeyen bir bağdır” ifadelerini kullandı. Esad, ülkeden ayrılmasının geçici bir durum olduğunu ima ederek, “Bu aidiyet, Suriye’nin bir gün yeniden özgür ve bağımsız olacağına dair umutla doludur” dedi.

HTŞ ve Muhalif Gruplar Şam’da Kontrolü Ele Geçirdi

Heyet Tahrir el Şam (HTŞ) ve diğer muhalif grupların 27 Kasım’da başlattıkları saldırılar, 12 gün içinde Beşar Esad rejiminin başkent Şam’daki kontrolünü kaybetmesiyle sonuçlandı. 8 Aralık’ta Şam’a giren cihatçı gruplar, başkentteki tüm devlet kurumlarının ve askeri noktaların kontrolünü sağladı. Bu, Suriye’de 61 yıllık Baas rejiminin ve 53 yıllık Esad hanedanlığının sonunu getiren bir gelişme olarak tarihe geçti.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Suriye’deki PKK/YPG güdümündeki Suriye Demokratik Güçleri’nin (SDG) DAEŞ ile mücadelede kilit bir rol oynadığını vurguladı. Blinken, SDG’nin mevcut görevini sürdürmesinin hayati önem taşıdığını ifade etti.

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