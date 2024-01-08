Fransa Başbakanı Elisabeth Borne istifa etti

Fransa Başbakanı Elisabeth Borne’un istifa ettiği bildirildi.

Elysee Sarayı’ndan yapılan açıklamada, Borne’un hükümetin istifasını Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’a sunduğu, Macron‘un da kabul ettiği belirtildi.

Macron, Başbakan Borne’un istifasına ilişkin X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Borne’a ülkeye yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür etti.

Borne’un, Fransız ulusuna hizmet eden çalışmalarının örnek teşkil ettiğini kaydeden Macron, “Devlet kadınları cesareti, sorumluluğu ve kararlılığı ile projemizi hayata geçirdiniz. Tüm kalbimle teşekkür ederim.” ifadesini kullandı.

Fransa’da göçmen yasası sorunu

Aralık ortasında göçmenlik yasasıyla ilgili yaşanan anlaşmazlık Macron’u baskı altına almıştı. Macron’un temel planı, hükümetin muhafazakar Cumhuriyetçilere büyük tavizler vermesinin ardından sarsıntıyla kabul edildi. Ancak daha katı olan yasal metin, Macron cephesinde ciddi gerilimlere neden oldu. Macron’un saflarından 20 milletvekili metne karşı oy kullandı ve 17 milletvekili çekimser kaldı. Sağlık Bakanı Aurélien Rousseau daha sonra istifa etti. Söylentilere göre, oylama öncesinde diğer sol kabine üyeleri de metin nedeniyle hükümetten ayrılmayı düşünmüşlerdi.

Başkan Macron yönetimindeki hükümet, bir buçuk yıldır artık Ulusal Meclis’te mutlak çoğunluğa sahip olamama gibi zor bir durumda. Bu nedenle projeleri için muhalefetin oylarına bağımlıdır. Başbakan Borne (62) yorulmadan uzlaşma bulmaya çalıştı. Ancak hükümet parlamentoda güvenilir bir ortak bulamadı. Macron’un emeklilik reformuna ilişkin temel projesi , sonuçta hükümet tarafından Ulusal Meclis’te nihai bir oylama yapılmaksızın kabul edildi.

Özellikle iç çekişmelerin ardından Macron’un yenilenen kabineyle yola devam etmesi ve kampını bir arada tutması bekleniyor. Sonuçta, Marine Le Pen’in sağcı milliyetçi partisinin Macron’un birliklerini önemli ölçüde geride bırakma tehdidinde bulunduğu Avrupa seçimleri baharda yaklaşıyor.

Elisabeth Borne kimdir?

Elisabeth Borne 18 Nisan 1961’de dünyaya geldi. École Polytechnique, École nationale des ponts et chaussées (Ulusal Yollar ve Köprüler Okulu) ve Collège des Ingénieurs (Mühendislik Koleji) mezunudur. 1987’de mesleki kariyerine başlamıştır. 1990’ların başında milli eğitim bakanları Lionel Jospin ve Jack Lang’ın danışmanlığını yapmıştır. 1997-1999 yılları arasında Başbakan Lionel Jospin’in teknik danışmanı, 1999-2002 yıllarında ise Başbakan Lionel Jospin’in ulaştırma, şehircilik ve konuttan sorumlu danışmanı olmuştur. 2002-2007 yıllarında Ulusal Demiryolları’nda strateji müdürlüğü yapmış, 2007-2008 yıllarında Eiffage şirketinde görev almış, 2008-2013 yıllarında Paris belediyesi şehircilik genel müdürü olarak görev yapmıştır. 2013-2014 yıllarında Poitou-Charentes bölge valisi ve Vienne valisi olmuş, Nisan 2014’te Ségolène Royal’in çevre bakanı olmasıyla beraber kabine direktörü olarak atanmış ve bir yıl sonra Paris Ulaştırma İdaresi (RATP) başkan-genel müdürü olarak atanmıştır. Boşanmış olup bir erkek çocuk annesidir. 17 Mayıs 2017 tarihinde Ulaştırma Bakanı olmuştur ayrıca bu bakanlığa ek olarak 16 Temmuz 2019 tarihinde Dayanışmacı ve Ekolojik Geçiş Bakanı olarak atanmıştır. 6 Temmuz 2020 tarihinde ise Çalışma Bakanı olmuş ve 16 Mayıs 2022 tarihinde başbakan olduktan sonra 8 Ocak 2024’de istifa etmiştir.

Borne, 30 Haziran 1989 tarihinde öğretim görevlisi ve aynı zamanda mühendis olan Olivier Allix ile evlendi ve bu evlilikten Nathan adında bir oğlu oldu. Çift 2008 yılında boşanmıştır.