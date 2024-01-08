Franz Beckenbauer 78 yaşında hayatını kaybetti

Ailesi, Alman futbol efsanesi Franz Beckenbauer’in 78 yaşında öldüğünü doğruladı.

“Der Kaiser” olarak bilinen Beckenbauer, üç Dünya Kupası ve iki Avrupa Şampiyonasında forma giyerek Batı Almanya adına 103 kez forma giydi. 1977’de New York Cosmos’a katılmadan önce Bayern Münih’te 13 yıl geçirdi ve Hamburg’da iki yıllık bir görev için Almanya’ya döndü. 1983’te Cosmos’a yeniden katıldı.

Franz Beckenbauer kariyerinde 2 kez Ballon D’Or, 1 kez Dünya Kupası, 1 kez Avrupa Şampiyonluğu ve 3 kez de Şampiyon Kulüpler Kupası’nı kazandı.

Franz Beckenbauer vefatı resmi olarak Pazartesi günü saat 19.12’de açıklandı:

Ailenin Pazartesi günü yaptığı açıklamada şöyle denildi: “Kocam ve babamız Franz Beckenbauer’in dün Pazar günü ailesiyle birlikte huzur içinde uykuya daldıklarını size derin bir üzüntüyle bildiririz.

“Sessizce yas tutmanızı ve soru sormaktan kaçınmanızı rica ediyoruz.”

İki kez Avrupa’da Yılın Futbolcusu seçildi ve 1974’teki zafer takımı da dahil olmak üzere üç Dünya Kupası’nda ve iki Avrupa Şampiyonası’nda forma giydi. Ayrıca 1990’da Almanya’yı Dünya Kupası’na taşıdı.

Beckenbauer, Bayern formasıyla ilk maçına ilginç bir şekilde 1964’te Bundesliga yükselme play-off’unda St Pauli karşısında sol kanatta çıktı.

Takımın dayanak noktası haline geldikten sonra Franz Beckenbauer, yeni ‘libero’ rolüyle Bavyera’da kaptanlığı kazandı.

ALMAN FUTBOL FEDERASYONU, DFB : Huzur içinde yat, ‘İmparator’! 🙏🖤

Rudi Völler, Franz Beckenbauer’in ölümü üzerine: “‘Kaiser’ birden fazla nesil için ilham kaynağıydı; sonsuza kadar Alman futbolunun parlayan ışığı olarak kalacak.” diye resmi twitter hesabından paylaşım yaptı.

Ruhe in Frieden, ‘Kaiser’! 🙏🖤 Rudi Völler zum Tod von Franz Beckenbauer: “Der ‘Kaiser’ war eine Inspiration für mehr als eine Generation, er wird für immer die Lichtgestalt des deutschen Fußballs bleiben.” Zum Nachruf: https://t.co/JxhnancIEV#DFBTeam #RIP | 📸 imago pic.twitter.com/efK0sanYMl — DFB-Team (@DFB_Team) January 8, 2024

Takımını Avrupa Kupası’na taşıdı. .

1974’te Batı Almanya’nın kaptanı olarak Dünya Kupası’nı kaldırdı, 1966 ve 1970’te ikinci ve üçüncü oldu ve neredeyse aşılamaz bir Batı Almanya savunmasının parçası olarak 1972 Avrupa Şampiyonasını kazandı.

Kulüplerde 754 maça çıktığı 1983 yılında emekli olduktan sonra ertesi yıl teknik direktörlüğe adım attı ve Batı Almanya’nın dizginlerini Jupp Derwall’dan aldı.

1986 Dünya Kupası’nda Beckenbauer’in takımı finale yükseldi ve sadece Diego Maradona liderliğindeki Arjantin’e mağlup oldu.

Dört yıl sonra 1990’da yeniden birleşmeden önce Batı Almanya takımını denetleyen son teknik direktör olarak kupayı kaldırdı ve bu başarıyla, hem oyuncu hem de teknik direktör olarak Dünya Kupası’nı kazanan iki kişiden biri oldu.

Orta saha oyuncusu olarak başlayan ancak defans oyuncusu olarak adını duyuran Beckenbauer, kulüp maçlarında da birçok kupa kazandı. Oyuncu olarak Bayern Münih ile dört kez Bundesliga’yı, üç kez de Avrupa Kupası’nı kazandı.

Ayrıca 1972 ve 1976’da iki kez Ballon d’Or ödülünü kazandı ve diğer üç kez sıralamada ilk üçte yer aldı.

Almanya’nın en büyük futbolcusu Franz Beckenbauer, 1974’te futbolcu, 1990’da teknik direktör olarak dünya şampiyonu oldu, 2006’da yaz masalının yaratıcısı oldu ve FC Bayern ile şampiyon ve Avrupa Kupası şampiyonu oldu.

Almanya efsanesi Beckenbauer’in ölümünün ardından tepkiler

Alman Futbol Federasyonu Genel Sekreteri Heike Ullrich , “Tüm federasyon ve tüm çalışanlar adına çok duygulandığımızı ve derinden üzüldüğümüzü söyleyebilirim” dedi ve şöyle konuştu: “DFB’nin bugün temsil ettiği şeylerin çoğu başarılar, başarılar ve düşünceler içeriyor” Franz Beckenbauer’in önemli bir etkisi vardı.

“Bu aynı zamanda bugün evimiz olan DFB kampüsü için de geçerli. Sportif yeterlilik merkezi fikrini ilk kez 1990’larda formüle eden Franz Beckenbauer’di.

“Onun bir futbolcu, bir idol, bir rol model olarak yanımda olmasından mutluyum ve bir insan olarak Franz Beckenbauer’i çeşitli vesilelerle tanıyıp takdir ettik.

“Franz Beckenbauer, Alman futbol tarihinde ve kalplerimizde her zaman önemli bir yere sahip olacak. Ona her zaman minnettar olacağız ve bunu çok özleyeceğiz.”

Almanya’nın şu anki başantrenörü Julian Nagelsmann, Beckenbauer’e içten bir saygı mesajında bulundu:

“Benim için Franz Beckenbauer Alman tarihinin en iyi futbolcusuydu” dedi. “Libero rolüne dair yorumu oyunu değiştirdi, bu rol ve topla olan dostluğu onu özgür bir adam yaptı.

“Franz Beckenbauer bir futbolcu olarak çimlerin üzerinde uçmayı başardı ve daha sonra teknik direktör olarak da muhteşemdi, her şeyin üstünde durdu. Franz Beckenbauer bir odaya girdiğinde oda aydınlandı ve haklı olarak ‘Alman futbolunun aydınlatıcı figürü’ unvanını kazandı.

“Sonuna kadar etrafını saran, baş etmek zorunda kaldığı sağlık sorunları ve kader darbelerinin bile onu sarsamadığı bir aura vardı. Onu tanıyabildiğim ve onu sevgiyle hatırlayacağım için minnettarım ve gurur duyuyorum.”