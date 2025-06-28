Fransa’da sigaraya açık alan yasağı

Fransa, kamu sağlığını önceleyen radikal bir adım attı. 29 Haziran Pazar gününden itibaren ülke genelinde plajlarda, halka açık parklarda, otobüs duraklarında, okul ve kütüphane çevrelerinde sigara içmek yasaklandı. Karar, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Fransa’da çocukların temiz hava hakkı ön planda

Yasağın temel gerekçesi, çocukları pasif içiciliğin zararlarından korumak. Sağlık ve Aile Bakanı Catherine Vautrin, daha önce yaptığı açıklamada “Tütün, çocukların bulunduğu alanlardan tamamen silinmeli. Sigara içme özgürlüğü, bir çocuğun temiz hava soluma hakkının bittiği yerde sona erer” ifadelerini kullanmıştı.

Yeni düzenleme, yüzme havuzlarının çevresi, okul girişleri ve kamuya açık kütüphane alanlarını da kapsıyor. Elektronik sigaralar ise yasa kapsamında açık şekilde belirtilmedi.

Yasakların dışında kalan tek yer: Kafe terasları

Fransızların vazgeçilmezlerinden olan kafe ve bar terasları ise yasağın dışında tutuldu. Bakan Vautrin, açık hava teraslarında sigara içmenin yasaklanmayacağını vurguladı.

Yıllık 75 bin ölüm, toplumsal destek büyük

Fransa’da her yıl yaklaşık 75 bin kişi sigaraya bağlı hastalıklar nedeniyle hayatını kaybediyor. Kamuoyunda ise yasağa destek dikkat çekici düzeyde: Son anketlere göre Fransız halkının yüzde 62’si kamusal alanlarda sigara yasağını destekliyor.