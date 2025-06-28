Warren Buffett’tan 6 milyar dolarlık dev bağış

Dünyanın en zengin isimlerinden Warren Buffett, servetini bağışlamaya devam ediyor. Berkshire Hathaway’in efsanevi yöneticisi, Gates Vakfı ve kendi ailesine ait dört farklı vakfa 6 milyar dolarlık hisse bağışlayarak bir kez daha dikkatleri üzerine çekti. Bu dev bağışın ardından Buffett, Forbes’un milyarderler listesinde altıncı sıraya geriledi.

Yılın en büyük bağışı: 12 milyon hisseyi paylaştırdı

Buffett, toplamda 12,36 milyon adet Berkshire B sınıfı hissesini beş ayrı vakfa yönlendirdi. Bunların 9,43 milyon adeti Bill & Melinda Gates Vakfı’na, 943 bin 384 adeti ise merhum eşi adına kurulan Susan Thompson Buffett Vakfı’na bağışlandı. Geri kalan hisseler, çocukları Howard, Susie ve Peter Buffett’ın yönettiği Howard G. Buffett Foundation, Sherwood Foundation ve NoVo Foundation’a eşit şekilde dağıtıldı.

Toplam bağış miktarı 60 milyar doları aştı

Buffett, servetini hayır kurumlarına aktarmaya 2006 yılında başlamıştı. O tarihten bu yana yaptığı bağışlarla birlikte toplam rakam 60 milyar doları aştı. 2023’te haziran ayında 5,3 milyar dolar, kasım ayında ise 1,14 milyar dolarlık bağışta bulunmuştu. Bu yılki bağış, miktar olarak en yüksek yıllık bağış olarak kayda geçti.

Warren Buffett, Forbes sıralamasında bir basamak düştü

Bağış öncesinde Forbes listesinde 152 milyar dolarlık servetiyle beşinci sırada yer alan Buffett, bu adımın ardından altıncı sıraya düştü. Berkshire Hathaway hisselerinin yüzde 13,8’lik kısmına halen sahip olan Buffett, yaptığı açıklamada hisselerini satmayı planlamadığını belirtti.

Servetinin %99,5’i çocukların denetiminde bağışlanacak

Buffett, geçtiğimiz yıl vasiyetini güncelleyerek kalan servetinin yüzde 99,5’ini çocuklarının yöneteceği bir hayır vakfına bırakacağını açıklamıştı. Susie, Howard ve Peter Buffett, bu fonun yönetiminde oybirliğiyle karar alarak yaklaşık on yıl içinde servetin dağıtımını gerçekleştirecek.

Vakıfların faaliyet alanları

Susan Thompson Buffett Vakfı: Üreme sağlığı ve eğitim üzerine çalışıyor.

Sherwood Foundation: Nebraska’daki sivil toplum kuruluşları ve çocuk eğitimi projelerini destekliyor.

Howard G. Buffett Foundation: Küresel açlık, insan kaçakçılığı ve çatışma çözümü konularında faaliyet gösteriyor.

NoVo Foundation: Kadınlar, kız çocukları ve yerli topluluklara odaklanan girişimlere kaynak sağlıyor.



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