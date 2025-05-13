Gazze’de insanlar açlıktan ölüyor

BM destekli yeni bir değerlendirme, İsrail’in yardım geçişlerine uyguladığı ablukayla birlikte Gazze’deki insani krizin “kritik eşiğe” ulaştığını ortaya koydu. Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC) tarafından yayımlanan raporda, 2.1 milyonluk nüfusun %93’ünün akut gıda güvensizliğiyle karşı karşıya olduğu ve 244 bin kişinin “felaket” seviyesinde açlık çektiği belirtildi.

Gazze’ye yardım blokajı insani çöküşü hızlandırdı

Rapora göre, İsrail’in mart başında yeniden başlattığı askeri operasyonlarla birlikte Gazze’ye insani yardım geçişleri 70 gündür engelleniyor. Bu durum, daha önceki iki aylık ateşkeste sağlanan kısmi iyileşmeleri tersine çevirmiş durumda. IPC, özellikle çocukların ağır yetersiz beslenmeden muzdarip olduğunu ve 71 bin çocuğun önümüzdeki 11 ay içinde bu durumla karşı karşıya kalmasının beklendiğini bildirdi.

“Açlığa karşı çöp toplayarak hayatta kalmaya çalışıyorlar”

Raporda, birçok ailenin yiyecek bulabilmek için “çöp toplayarak veya dilenerek” hayatta kalmaya çalıştığı aktarıldı. BM kurumları ve uluslararası yardım kuruluşları, sınır geçişlerinde bekleyen yardım tırlarının içeri alınmasına izin verilmediğini belirterek, İsrail’in uygulamalarını savaş suçu ve “açlığı silah olarak kullanmak” olarak nitelendirdi.

İsrail ve Hamas arasında rehine adımı

İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarını artıracağı yönündeki açıklamaları sürerken, Hamas, İsrail-ABD vatandaşı olan rehine Edan Alexander’ın serbest bırakılacağını açıkladı. Hamas, bu hamlenin ateşkese zemin hazırlaması ve insani yardım geçişlerinin sağlanması amacıyla yapıldığını duyurdu. Ancak İsrail Başbakanlık Ofisi, yalnızca rehine için güvenli koridor açılacağını, herhangi bir ateşkesi kabul etmediklerini bildirdi.

Trump, Orta Doğu turunda

ABD Başkanı Donald Trump, salı günü Orta Doğu turuna başlarken, İsrail tarafı, Trump’ın ziyareti sonunda hâlâ bir anlaşma sağlanmazsa Gazze’deki saldırıları genişleteceklerini duyurdu. İsrail’in yeni planları arasında Gazze’nin tamamen ele geçirilmesi, Filistinlilerin güneye zorla göç ettirilmesi ve yardımların özel şirketler aracılığıyla dağıtılması bulunuyor. Ancak BM, bu yaklaşımı “yardımın silah haline getirilmesi” olarak değerlendirdi ve iş birliği yapmayacaklarını bildirdi.

