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Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Rutte’yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Rutte’yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul etti

NationalTurk FR13/05/2025
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte’yi Ankara’da ağırladı. Görüşme, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde basına kapalı olarak gerçekleştirildi.

Kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da yer aldı. Toplantının içeriğine ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, görüşmede Türkiye-NATO ilişkileri ve bölgesel güvenlik konularının ele alındığı değerlendiriliyor.

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NationalTurk FR13/05/2025
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