İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Çin ile ilişkileri ‘yeniden başlatma’ sözü verdi

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Pekin’de Devlet Başkanı Şi Jinping ile bir araya gelerek, Çin’in küresel gerginliklerin yönetilmesinde “önemli bir muhatap” olduğunu söyledi.

Devlet Başkanı Şi ise Pekin ile Roma arasındaki “uzun süredir devam eden dostluk” bağlarının yanı sıra “hoşgörü, karşılıklı güven ve karşılıklı saygı”dan övgüyle söz etti.

Giorgia Meloni’den ilk Çin ziyareti

Göreve gelmesinden bu yana Çin’e yaptığı ilk ziyarette Meloni ve Çin Başbakanı Li Qiang, Pazar günü bir araya gelerek ekonomik iş birliğini güçlendirmeyi amaçlayan üç yıllık bir plan imzaladılar.

Beş günlük ziyaret, Meloni’nin geçen yıl ülkesini Devlet Başkanı Xi Jinping’in imzasını taşıyan Kuşak ve Yol Girişimi’nden (BRI) çıkarmasının ardından gerçekleşti .

Roma o dönem, Çin’in devasa yatırım planının ikili ticareti geliştirmeyi amaçladığını belirtmişti.

Meloni, Çin ziyaretinin ilişkiyi “yeniden başlatma” çabası olduğunu söyledi.

Meloni, Pekin’deki Diaoyutai Devlet Konukevi’nde Cumhurbaşkanı Xi ile yaptığı görüşmenin ardından, “Uluslararası düzeyde artan bir güvensizlik var ve Çin’in tüm bu dinamiklere yönelik çok önemli bir muhatap olduğunu düşünüyorum” dedi.

İki ülkenin istikrarı korumak ve barışı garanti altına almak için “birlikte düşünmesi” gerektiğini söyledi.

Çin’in en iddialı ticaret ve altyapı projelerinden biri olan Kuşak ve Yol Girişimi’ne katılan tek büyük Batılı ülke İtalya oldu.

Bu adım o dönemde ABD ve diğer bazı büyük Batı ülkeleri tarafından sert bir şekilde eleştirilmişti.

Meloni, 2022’de göreve geldiğinden bu yana seleflerinden daha Batı yanlısı ve NATO yanlısı bir dış politika yürütmeye çalışıyor.

Meloni, BRI’den çekilmeden önce eski hükümetin BRI’ye katılma kararını “ciddi bir hata” olarak nitelendirmişti.

Yatırım bankası Natixis’in Asya Pasifik bölgesi baş ekonomisti Alicia Garcia-Herrero, “[BRI] üyesi olan her ülke Çin’in birinci, kendilerinin ikinci olduğunu biliyor ve G7 üyesi İtalya’nın Rusya, Pakistan veya Sri Lanka ile aynı kefeye konulmak istediğini sanmıyorum” dedi.

“BRI [üyeliği] olmadan Meloni Çin’e farklı bir düzeyde katılımla geliyor – bir vasal olarak değil, daha çok bir ortak olarak,” diye ekledi.

İtalya , Meloni yönetiminde Çin devletine ait bir şirketin lastik üretim devi Pirelli’nin kontrolünü ele geçirmesini engellemek için harekete geçti.

Roma ayrıca Avrupa Komisyonu’nun Çin’den ithal edilen elektrikli araçlara %37,6’ya varan oranda gümrük vergisi uygulamasını öngören hamlesini de destekledi.

İki ülke arasındaki karşılıklı ticaret hacmi geçen yıl 66,8 milyar avroya (56,3 milyar sterlin) ulaştı ve Çin, ABD’nin ardından İtalya’nın AB dışındaki en büyük ticaret ortağı oldu.

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