Meteorolojiden ferahlatan açıklama!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü bu hafta boyunca çöl sıcakları veya aşırı sıcak hava dalgasının beklenmediğini bildirdi.

Haftanın hava tahminine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Fevzi Burak Tekin, yarın Marmara, Batı Karadeniz, Samsun dışında Orta ve Doğu Karadeniz’in kıyı kesimlerinde yağışların etkili olacağını belirterek şöyle devam etti:

“Çarşamba günü Orta Karadeniz’in kıyı kesimleri ve Doğu Karadeniz’de yağışlar görülecek. Çarşamba günü özellikle Trabzon, Rize ve Artvin’in kıyı kesimlerinde yağışların kuvvetli olmasını tahmin etmekteyiz.

Perşembe, cuma günleri de ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinde yağışları görmek mümkün olacak.

İstanbul’da yarın sabah saatlerinde başlayacak yağmur gün boyu aralıklarla devam edecek. Hava sıcaklığı önümüzdeki 3 gün boyunca 30-31 derece arasında olacak.

Fevzi Burak Tekin, Ege Denizi’nde, deniz suyu sıcaklığının 27-29 derece, Akdeniz’de ise 29-31 derece arasında olacağını belirtti.

Tekin, eyyam-ı bahur sıcakları geleceğine dair iddialara ilişkin şunları söyledi:

“Türk kültüründe hava tahminiyle ilgili vatandaşlarımızın kullandığı bazı kelimeler var, uzun yıllar gözleme dayalı cemre düşmesi, kırkikindi yağışları ya da pastırma sıcakları gibi. Eyyam-ı bahur da günümüzde çöl sıcakları, Afrika sıcakları olarak adlandırılıyor. Fakat bahsedildiği üzere ülkemizde bu hafta boyunca kavurucu sıcaklar ya da çöl sıcakları tahmin etmiyoruz. Sıcak hava dalgası beklentimiz söz konusu değil. Aksine ülkemizin iç kesimlerinde Karadeniz Bölgesi’nde ve Doğu Anadolu’da bölge genelinde hava sıcaklığı mevsim normalleri altında seyredecek. Batı kesimlerinde ve güney kesimlerde yer yer mevsim normalleri üzerinde olacak.”