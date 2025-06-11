Güney Kore sınırda hoparlörle propaganda yayınlarını durdurdu

Kore Yarımadası’nda tansiyonu yükselten hoparlör yayınlarıyla ilgili Güney Kore’den geri adım geldi. Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, Kuzey Kore’ye yönelik sınır propagandasının durdurulduğunu açıkladı. Bu adım, yeni Devlet Başkanı Lee Jae-myung’un “diyalog ve barış” mesajlarıyla örtüşüyor.

Güney Kore’den açıklama

Yonhap ajansının aktardığına göre, Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, sınır hattındaki hoparlörlü propaganda faaliyetlerinin sona erdiği belirtildi. Açıklamada,

“Bu karar, Kore Yarımadası’nda Koreler arası güveni ve barışı yeniden tesis etme vaadini yerine getirme çabalarının bir parçası olarak alındı” denildi.

Devlet Başkanı barış vurgusu yapmıştı

Göreve yeni başlayan Devlet Başkanı Lee Jae-myung da geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Kuzey Kore ile ilişkilerde diyaloğa açık olacaklarını belirterek, “Kore Yarımadası’nda kalıcı barışı inşa etmek için Kuzey ile iletişim kanalları açacak, diyalog ve işbirliği arayışında olacağız” ifadelerini kullanmıştı.

Gerilimin fitilini ‘çöp balonları’ ateşledi

Geçtiğimiz yıl iki Kore arasındaki gerilimi tırmandıran gelişme, Güney Kore’de yaşayan Kuzey Koreli sığınmacı ve aktivistlerin Pyongyang’ı hedef alan propaganda broşürlerini balonlarla Kuzey’e göndermesiyle başlamıştı. Buna karşılık olarak Kuzey Kore de Mayıs 2024 sonunda Güney’e 2 binden fazla çöp taşıyan balon göndermişti.

Güney Kore ordusu ise buna yanıt olarak sınırda hoparlörlerle propaganda yayını başlattığını duyurmuştu.

