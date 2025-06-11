Adalet Bakanı Tunç’tan Ferdi Zeyrek soruşturmasıyla ilgili açıklama

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in ölümüne ilişkin yürütülen adli süreçte yeni gelişmeler yaşanıyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, soruşturmada gözaltı sayısını ve bilirkişi raporunun önemli tespitlerini açıkladı. Kamuoyunun yakından takip ettiği olayla ilgili soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan Ferdi Zeyrek açıklaması:

“Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek‘in, elektrik akımına kapılması sonucu vefat ettiği elim olayla ilgili olarak Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma titizlikle yürütülmektedir. 1 Cumhuriyet Başsavcıvekili ile 2 Cumhuriyet Savcısının görevlendirildiği soruşturma kapsamında şimdiye kadar 12 kişinin ifadesine başvurulmuş, 2 kişi gözaltına alınmıştır.

Ayrıca elektrik ve makine mühendislerinden oluşan bilirkişi heyeti tarafından olaya ilişkin düzenlenen raporda;

Havuz pompa motorunun arızalı olduğu,

Binanın ana girişinde bulunması gereken kaçak akım rölesi ekipmanının bulunmadığı,

Tüm metal ekipmanlarda korozyondan dolayı paslanma olduğu,

Kablolar ve ek yerlerinde su ve nem olduğu,

Havuz enerji odasında bulunan kaçak akım rölesinin de korozyona uğramış ve arızalı olduğu,

Havuz enerji odasının havuza mesafesinin uluslararası standartlarda olmadığı tespit edilmiştir.

Bilirkişi raporunda yer alan tespitler ışığında soruşturma tüm yönleriyle kapsamlı bir şekilde sürdürülmektedir.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’e bir kez daha Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum.”

