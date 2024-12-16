Güney Kore’de sıkıyönetim krizi: PPP Lideri Han Dong-hoon görevinden istifa etti

Güney Kore’de Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol’un 3 Aralık’ta ilan ettiği sıkıyönetim, ülkede siyasi bir depreme yol açtı. Halkın Gücü Partisi (PPP) lideri Han Dong-hoon, Yoon’un görevden alınmasını önleyemediği gerekçesiyle parti liderliğinden istifa ettiğini duyurdu. Han, yaptığı açıklamada, “Alternatifler aramama rağmen başka bir çözüm bulamadım. Suçluyum ve özür dilerim. PPP liderliğinden istifa ediyorum” ifadelerini kullandı.

Han Dong-hoon: Demokrasiye aykırı bir durum

Han Dong-hoon, Yoon’un 6 saat yürürlükte kalan sıkıyönetim kararını “orduya dayalı yasadışı bir hamle” olarak nitelendirerek, bu durumun partinin muhafazakar değerlerine aykırı olduğunu belirtti. Han, “Demokrasi ve halkımızın güvenini savunamadım, bu nedenle istifa ediyorum” dedi. Bununla birlikte, Yoon’un görevden alınmasını öngören 2. azil önergesine verdiği destekten dolayı pişmanlık duymadığını da ekledi.

Yoon’un yetkileri askıya alındı

Yoon’un sıkıyönetim kararı, muhalefet tarafından Ulusal Meclis’e taşınarak azil önergesiyle sonuçlanmıştı. İlk azil önergesi, PPP’nin oylamayı boykot etmesi nedeniyle geçersiz sayıldı. Ancak ikinci azil önergesi, 85’e karşı 204 oyla kabul edildi. PPP’den 12 milletvekilinin de “evet” oyu vermesi dikkat çekti. Bu sonuçla birlikte Yoon’un başkanlık yetkileri askıya alındı.

Geçici lider Kweon Seong-dong

Han Dong-hoon’un istifası sonrası PPP’de geçici liderlik görevini partinin grup başkanı Kweon Seong-dong üstlenecek. Kweon’un görevi, PPP’deki iç krizi çözme ve partiyi toparlama sürecinde önemli bir sınav olarak görülüyor.

Muhalefetin sert tepkisi

Yoon Suk Yeol’un azil süreci, muhalefet tarafından sıkı bir şekilde desteklenirken, PPP içerisinde de tartışmalara neden oldu. Han, ilk azil önergesi sonrasında yaptığı açıklamada, “Başkanı azletmek şu anda demokrasiyi savunmak için tek yol” ifadelerini kullanmıştı. Ancak bu açıklamalar, partinin kendi içinde de bölünmelere yol açtı.

PPP’de iç tartışmalar büyüyor

Sıkıyönetim kararının ardından PPP içerisindeki tartışmalar ve liderlik krizinin, yaklaşan yerel seçimler öncesinde partiye büyük zarar vermesi bekleniyor. Uzmanlar, Han’ın istifasının ardından partinin toparlanmasının zaman alabileceği görüşünde birleşiyor.

Güney Kore meclisi, önceki hafta kısa süreli sıkıyönetim ilan ederek ülkeyi siyasi kargaşaya sürükleyen Cumhurbaşkanı Yoon Suk Yeol’un görevden azline karar verdi.

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