Bulgaristan’da 2025 bütçe krizi: Avro bölgesi kriterleri hala karşılanamıyor

Bulgaristan, Avro Bölgesi’ne katılma sürecinde yaşanan mali sorunlarla boğuşuyor. Halk Meclisi’nde konuşan Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Lüdmila Petkova, 2025 yılı bütçesi için %3’lük bütçe açığı hedeflendiğini ve gelir-gider farkının 9 milyar avro olacağını belirtti. Bu farkı kapatmak için 6 milyar avroluk ek tedbirlerin devreye alınması gerekeceğini ifade etti.

Madenlere Vergi Planı Reddedildi, Tek Seferlik Ücret Alınacak

Maliye Bakanlığı, gelirleri artırma planı çerçevesinde “yeraltı madenlerine vergi” uygulama fikrinden vazgeçti. Ancak bunun yerine, maden işletmelerinden tek seferlik imtiyaz ücreti alınacağı duyuruldu. Bu kararın bütçe açığının kapanmasına kısmen katkı sağlayacağı belirtildi.

Schengen Üyeliği ve Avro Bölgesi İçin Yeni Adımlar

Avro Bölgesi’ne katılım süreciyle ilgili de önemli açıklamalarda bulunan Bakan Petkova, Bulgaristan’ın henüz tüm kriterleri karşılayamadığını vurguladı. Bu kapsamda, önce kamuoyunu bilgilendirmek için bir kampanya başlatılacağını duyurdu. Ayrıca milletvekilleri, 2025 yılına dair yeni bir devlet bütçesi hazırlanmasını önerdi.

Bulgaristan’ın, Schengen üyeliğinden elde edeceği gelirlerin bütçeye katkı sağlayacağı öngörülüyor. Ancak Avro Bölgesi’ne katılım sürecinin ne zaman tamamlanacağı belirsizliğini koruyor. Bu durum, hükümetin mali politikasında ek önlemleri zorunlu hale getiriyor.



Bulgaristan Enerji Bakanı Vladimir Malinov, ABD yaptırımları nedeniyle ödemelerde belirsizlik sürerse, Rus gazının Sırbistan ve Macaristan’a iletiminin 20 Aralık’tan sonra durdurulabileceği uyarısında bulundu. TASS, gaz geçişinin durmasının “son çare” olacağını belirtti.

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