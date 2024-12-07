Güney Kore’de siyasi deprem! Yoon Suk Yeol özür diledi

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, salı gecesi aniden sıkıyönetim ilan etti. Ülkede büyük bir şok etkisi yaratan bu karar, mecliste hızla iptal edildi. Ancak bu hamle, Yoon’un zaten düşük olan kamuoyu desteğini daha da zayıflattı. Sıkıyönetimin gerekçesi olarak “devlet karşıtı güçler ve Kuzey Kore’den gelen tehditler” gösterildi. Ancak birçok kişi bu kararın, Yoon’un içeride yaşadığı siyasi baskılara karşı bir hamle olduğunu savundu.

Güney Kore’de halk endişe içinde

Meclisteki milletvekilleri, sıkıyönetim kararını geçersiz kılmak için barikatları ve güvenlik güçlerinin kurduğu engelleri aşarak toplandı. Altı saat içinde sıkıyönetim kararı kaldırıldı. Ancak halk, Yoon’un ikinci kez benzer bir adım atmasından endişe duyuyor. Bazı milletvekilleri bu nedenle meclis binası yakınında kalmaya devam ediyor.

Yoon Suk Yeol’den özür diledi

Sıkıyönetim kararının iptal edilmesinin ardından Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, halktan özür diledi. Televizyondan canlı yayınlanan açıklamasında, “Şok olan halktan içtenlikle özür dilerim. Sıkıyönetim ilanı konusunda hukuki ve siyasi sorumluluktan kaçmayacağım” dedi.

İstifa etmeyeceğini açıkladı

Beklentiler, Yoon’un bu konuşmasında istifa edeceği yönündeydi. Ancak Yoon, istifa etmeyeceğini ve krizi yönetme görevini iktidardaki Halkın Gücü Partisi’ne (PPP) devredeceğini açıkladı. Yoon, konuşmasında görevden azledilme konusuna ise değinmedi.

Muhalefetten sert tepki

Muhalefet, Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol’ün açıklamasını yetersiz buldu. Ana muhalefet lideri Lee Jae-myung, Yoon’un sözlerinin halkın öfkesini daha da artırdığını belirtti. Lee, “Bu ülkenin en büyük sorunu şu anki başkanın varlığıdır” diyerek Yoon’un görevden alınması için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Muhalefet, cumartesi günü mecliste Yoon’un görevden alınması için bir oylama yapacak. Bu oylamanın kabul edilebilmesi için 300 üyeli mecliste 3’te 2’lik bir çoğunluk gerekiyor. Bu da Yoon’un partisi Halkın Gücü Partisi’nden (PPP) en az 8 milletvekilinin muhalefete destek vermesini gerektiriyor.

Partisinden “Erken İstifa Kaçınılmaz” yorumu

Halkın Gücü Partisi’nin lideri Han Dong-hoon, Yoon’un normal bir şekilde görevine devam etmesinin imkânsız olduğunu belirtti. Han, “Erken istifası kaçınılmaz” diyerek Yoon’un istifa etmesi gerektiğini savundu. Bu açıklama, partisi içindeki desteğin de zayıfladığına işaret ediyor.

Siyasi geleceği belirsiz

Göreve geldiğinden bu yana düşük halk desteği, yolsuzluk iddiaları ve muhalefetle yaşadığı sürekli krizlerle karşı karşıya olan Yoon Suk Yeol, sıkıyönetim kararıyla siyasi kariyerindeki en büyük krizi yaşamış oldu.

Cumartesi günü yapılacak oylamada Yoon’un görevden alınması kabul edilirse, Güney Kore tarihinde bir başkanın görevden alınmasıyla ilgili ender bir durum yaşanacak. Ülkede daha önce 2017’de eski Devlet Başkanı Park Geun-hye, yolsuzluk skandalı nedeniyle görevden alınmıştı.