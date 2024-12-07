Suriye’de muhaliflerden hızlı ilerleyiş: Tedmur ve stratejik bölgeler ele geçirildi

Suriye‘de iç savaşın seyri, muhalif güçlerin son dönemdeki hızlı ilerleyişiyle yeniden şekilleniyor. ABD’nin desteğini alan silahlı muhalif grup Suriye Özgür Ordusu (SÖO), Beşşar Esed rejimi güçleriyle yaşanan çatışmaların ardından Humus ilinin doğu kırsalında bulunan tarihi Tedmur (Palmira) ilçesinin kontrolünü ele geçirdi.

Irak-Suriye-Ürdün üçgeninde yer alan ve stratejik öneme sahip Tenef bölgesinde konuşlu SÖO güçleri, Humus’un doğu kırsalında rejim güçlerine karşı önemli ilerlemeler kaydetti. Bu kapsamda, Tedmur’un yanı sıra Humus ile Deyrizor arasındaki Sukne beldesi, Karyetin köyü ve Tedmur-Şam yolu çevresindeki stratejik konumdaki Gurab Dağı da muhaliflerin kontrolüne geçti.

Suriye’deki Gelişmeler:

Suriye’nin kuzeyindeki Halep ilinin batı kırsalında 27 Kasım’da Esed rejimi güçleriyle rejim karşıtı silahlı gruplar arasında çatışmalar başlamıştı. 30 Kasım’da Halep’in merkezinin büyük bölümünü rejim güçlerinden alan rejim karşıtı gruplar, aynı gün tüm İdlib genelinde hakimiyet sağlamıştı. Gruplar, şiddetli çatışmaların ardından 5 Aralık’ta Hama kent merkezini rejim güçlerinden almıştı.

Rejim karşıtı gruplar, başkent Şam’a açılan stratejik önemdeki Humus ilinin bazı yerleşim yerlerini ele geçirerek burada ilerlemeye başlamıştı. Suriye’nin Ürdün sınırındaki Dera ilinde 6 Aralık’ta operasyon başlatan askeri muhalifler, çatışmaların ardından il merkezini rejim güçlerinden geri almıştı. Ülkenin güneyindeki Suveyda il merkezi de 7 Aralık’ta muhalif grupların kontrolüne geçmişti.

Suriye Milli Ordusu’nun Halep kırsalında 1 Aralık’ta terör örgütü PKK/YPG’ye karşı başlattığı Özgürlük Şafağı Operasyonu’nda ise Tel Rıfat ilçe merkezi, terörden kurtarılmıştı.

Bu hızlı ilerleyişler, Esed rejiminin kontrolündeki bölgelerin hızla daralmasına ve rejim güçlerinin savunma pozisyonuna çekilmesine neden oldu. Özellikle Humus’un kuzeyine doğru ilerleyen muhalif güçler, başkent Şam’a giden stratejik yollar üzerinde kontrol sağlamaya başladı.

Uluslararası toplum, Suriye’deki bu hızlı değişimleri yakından takip ediyor. Özellikle Rusya ve İran’ın, Esed rejimine verdikleri desteğin geleceği ve bölgedeki dengelerin nasıl şekilleneceği merak konusu. Ayrıca, Türkiye’nin de sınır bölgelerindeki güvenlik önlemlerini artırdığı ve olası göç dalgalarına karşı hazırlık yaptığı bildiriliyor.

Suriye’deki bu son gelişmeler, ülkenin geleceği ve bölgesel istikrar açısından kritik bir döneme girildiğini gösteriyor. Muhalif güçlerin ilerleyişinin devam edip etmeyeceği ve Esed rejiminin bu duruma nasıl karşılık vereceği, önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.

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