İsrail, Hamas askeri şefinin öldürüldüğünü açıkladı

Muhammed Deif, 13 Temmuz’da Han Yunus bölgesindeki bir yerleşkeye düzenlenen saldırıda hedef alındı. Hamas henüz onun ölümünü doğrulamadı.

İsrail, Deif’in 7 Ekim’de İsrail’in güneyinde düzenlenen ve 1.200 kişinin öldüğü, 251 kişinin rehin alındığı saldırıların planlanmasından sorumlu kişilerden biri olduğunu söylüyor.

Çarşamba günü Hamas siyasi lideri İsmail Haniyeh İran’ı ziyareti sırasında öldürüldü . İsrail, onun ölümü hakkında doğrudan bir yorum yapmadı.

Hamas askeri şefi 13 Temmuz’da öldürüldü

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, “İstihbarat değerlendirmesi sonucunda Muhammed Daif’in 13 Temmuz saldırısında öldürüldüğünün teyit edilebileceği” belirtildi.

Gazze’deki Hamas’a bağlı sağlık yetkilileri hava saldırısında 90’dan fazla kişinin öldüğünü açıklamış ancak Deif’in ölenler arasında olmadığını reddetmişti.

Deif, Gazze’deki Hamas lideri Yahya Sinwar’ın ardından örgütün ikinci sıradaki yetkilisi olarak görülüyor.

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Deif’in ölümünün Hamas’ın dağıtılmasında “önemli bir dönüm noktası” olduğunu söyledi.

“Bu operasyon Hamas’ın dağıldığı gerçeğini ve Hamaslı teröristlerin ya teslim olacaklarını ya da ortadan kaldırılacaklarını yansıtıyor” diye ekledi.

Tahran’da suikasta uğrayan Hamas lideri Heniyye için İran’da cenaze töreni düzenlendi.

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