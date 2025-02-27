Hamas, dört İsrailli rehinenin cesetlerini teslim etti

İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes anlaşmasının ilk aşamasının son takası gerçekleşti. Hamas, Gazze’de tuttuğu dört İsrailli rehinenin cesetlerini İsrail’e teslim etti, karşılığında 600’den fazla Filistinli mahkum serbest bırakıldı.

Hamas cesetleri teslim etti

İsrail, teslim edilen cesetlerin Shlomo Mansour (86), Ohad Yahalomi (50), Tsachi Idan (50) ve Itzik Elgarat’a (69) ait olduğunu doğrulamak için DNA testi yapıldığını açıkladı. Cesetlerin İsrail-Gazze sınırında ilk incelemelerinin yapıldığı, ardından Tel Aviv’deki bir adli tıp laboratuvarına gönderildiği bildirildi.

Hamas, teslimatı gizli gerçekleştirdi

Önceki takaslardan farklı olarak, Hamas bu sefer rehinelerin cesetlerini kamuya açık bir tören düzenlemeden teslim etti. İsrail, Hamas’ı daha önceki rehinelerin iadesinde “aşağılayıcı gösteriler yapmakla” suçlamış ve son mahkum takasını bu nedenle ertelemişti.

Hamas, Filistinli mahkumların serbest bırakılmasını kutlamak için Batı Şeria ve Gazze’de büyük kutlamalar düzenledi. Serbest bırakılanlar arasında 400’den fazla Gazze sakini ve 50 ömür boyu hapis cezasına çarptırılan mahkum bulunuyor.

Ateşkesin geleceği belirsiz

Bu takas, mevcut ateşkes sürecinin ilk aşamasının son teslimatı olarak gerçekleşti. Ancak ateşkesin uzatılıp uzatılmayacağı veya ikinci aşamaya geçilip geçilmeyeceği konusunda belirsizlik sürüyor.

İkinci aşama kapsamında, Hamas’ın elinde bulunan tüm canlı rehinelerin serbest bırakılması karşılığında daha fazla Filistinli mahkumun salıverilmesi planlanıyordu. Ancak müzakerelerin henüz başlamadığı bildirildi.

İsrail’de cenaze törenleri düzenlendi

Çarşamba günü, İsrail’in güneyinde Hamas tarafından öldürülen üç rehinenin cenaze töreni yapıldı. Shiri Bibas ve iki oğlu, Ariel (4) ile Kfir (9 aylık) tek bir tabutta defnedildi. Kfir, 7 Ekim saldırılarında kaçırılan en küçük rehineydi.

Gazze’de devam eden savaş, Hamas yönetimindeki sağlık bakanlığı verilerine göre 48.000’den fazla insanın ölümüyle sonuçlandı. 7 Ekim saldırılarında İsrail’de 1.200 kişi hayatını kaybetmiş, 251 kişi rehin alınmıştı.

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