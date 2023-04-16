Eski Hindistan milletvekili Atiq Ahmed ve erkek kardeşi canlı yayında vurularak öldürüldü

Polis eskortu altındaki Atiq Ahmed, Allahabad olarak da bilinen Prayagraj’da gazetecilerle konuşurken ateş açıldı. Gazeteci kılığına giren üç kişi teslim oldu ve gözaltına alındı.

Ahmed’in genç oğlu günler önce polis tarafından vurularak öldürüldü.

Son yirmi yılda Atiq Ahmed’e karşı adam kaçırma, cinayet ve şantaj da dahil olmak üzere düzinelerce dava açılmıştı. Yerel bir mahkeme, bu yıl Mart ayında bir adam kaçırma davasında onu ve iki kişiyi ömür boyu hapis cezasına çarptırdı.

Ahmed daha önce polisin kendi hayatına yönelik bir tehdit olduğunu iddia etmişti.

Polis, üç şüpheli saldırganın olay yerine motosikletlerle geldiğini söyledi. Olay yerinde bir polis ve bir gazeteci de yaralandı.

Cumartesi gecesi yaşanan olayın ardından, Başbakan Yogi Adityanath cinayetlerle ilgili adli soruşturma açılması emrini verdi ve barışı sağlamak için Uttar Pradesh eyaletinin semtlerinde büyük toplantıları yasakladı.

Uzmanlar, bir adamın medya ve polis önünde nasıl öldürülebileceğine dair sorular yöneltti. BBC Hintçe muhabiri Anant Zanane, Prayagraj’dan şehrin tecrit benzeri bir durumda olduğunu bildirdi.

Videoda, ikisi de elleri kelepçeli olan Ahmed ve kardeşi Eşref’in, vurulmadan saniyeler önce bir hastanedeki sağlık kontrolüne giderken gazetecilerle konuştukları görülüyor.

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