Hiroşima’dan kalan saat 31 bin 113 dolara satıldı

ABD’nin Boston şehrinde faaliyet gösteren RR Auction adlı bir müzayede firması, Japonya’nın Hiroşima kentine 6 Ağustos 1945’te yapılan atom bombası saldırısında eriyen saati açık artırmada satışa sundu. Atom bombasının patladığı an olan 08.15’te duran saat, kıran kırana geçen müzayedenin ardından 31 bin 113 dolara (yaklaşık 958 bin lira) alıcı buldu. Nükleer silahların yol açtığı olduğu yıkıma ışık tutan saate en yüksek teklifi veren isim açıklanmadı. RR Auction’dan yapılan açıklamada, saatin atom bombası saldırısı sonrasında yardım görevi için bölgeye giden bir İngiliz askeri tarafından yıkıntılar arasından çıkarıldığı kaydedildi.

Hiroşima’da neler olmuştu?

ABD, 6 Ağustos 1945’te dünya tarihinde ilk kez Japonya’ya karşı atom bombası kullanmıştı. Yaklaşık 140 bin kişinin hayatını kaybettiği Hiroşima saldırısı, dolaylı olarak yüz binlerce insanın yaralanmasına ve radyasyon kaynaklı hastalıklara maruz kalmasına neden olmuştu. Japonya 9 Ağustos 1945’te ise ikinci atom bombasının hedefi olmuş, ülke Nagasaki’de büyük bir yıkımla yüz yüze gelmişti. Atom bombası saldırılarında toplam 200 binden fazla insan yaşamını yitirmişti.

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