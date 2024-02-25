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Fransız çiftçiler Macron’un katıldığı fuarı bastı

Fransa’nın başkenti Paris’te onlarca çiftçi, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un katıldığı Uluslararası Tarım Fuarı'nı bastı.

Aslı25/02/2024
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Paris’te toplanan onlarca Fransız çiftçiler, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un katıldığı Uluslararası Tarım Fuarı'nı bastı.
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Fransız çiftçilerin tarım politikalarına karşı isyanı sürüyor. Fransız çiftçiler, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un başkent Paris’te katıldığı Uluslararası Tarım Fuarı’na açılış öncesi baskın gerçekleştirdi. Barikatları aşmayı başaran çiftçilerle Fransız polisi karşı kaşıya geldi.

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1 Fransız çiftçiler protestolarını sürdürüyor
2 Macron: Hiçbir meslektaşınıza yardım etmiyorsunuz

Fransız çiftçiler protestolarını sürdürüyor

“Macron istifa”, “Burası bizim evimiz” sloganları atan çiftçilere polis müdahale etti, iki taraf arasında arbede çıktı. Bu sırada çiftçi sendikaları liderleriyle görüşen Macron, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Macron: Hiçbir meslektaşınıza yardım etmiyorsunuz

Macron, “Bunu tüm çiftçiler için söylüyorum. Stantlara zarar vererek hiçbir meslektaşınıza yardım etmiyorsunuz, aileleri buraya gelmekten korkutarak hiçbir meslektaşınıza yardım etmiyorsunuz” ifadelerini kullandı. Macron, çiftçi sendikası temsilcilerini ve sektörün diğer paydaşlarını 3 hafta içinde Elysee Sarayında ağırlayacağını vurguladı.

Çiftçilerin protestosu nedeniyle fuarın açılışı 1 saat ertelendi.

Fransız çiftçiler, artan maliyetler, bürokratik işlemler, haksız rekabet ve Avrupa Birliği (AB) düzenlenmelerine tepki gösteriyor.

Fransız çiftçilerin protestoları devam ediyor. Fransa Başbakanı Gabriel Attal yeni tedbirleri açıkladı.

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Aslı25/02/2024
121 1 dakika okuma süresi
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Aslı

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