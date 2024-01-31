Eski Pakistan Başbakanı İmran Han, 14 yıl daha hapis cezası aldı

Pakistan’da eski Başbakan Han’ın yargılandığı yolsuzluk davasında karar açıklandı. Mahkeme, Han ve eşi Bibi’yi suçlu bularak, 14 yıl hapis cezası verdi. Ayrıca Han, 8 Şubat’ta yapılacak genel seçimler öncesi siyasetten 10 yıl men cezası da aldı. Pakistan medyası, Han ve eşi Bibi’nin farklı devlet başkanları ve hükümet yetkililerinden toplam 108 hediye aldığının iddia edildiğini belirtti.

Dün açıklanan kararda Han ve eski Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, ‘devlet sırlarını ifşa etme’ suçlamaları kapsamında kurulan özel mahkemece 10’ar yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Han 5 Ağustos’ta Toshakana davasından 3 yıl hapis cezası almıştı ancak İslamabad Yüksek Mahkemesi bu cezayı ertelemişti.

İmran Han kimdir?

İmran Han, 5 Ekim 1952’de Pakistan’da dünyaya geldi. 1996 yılında Pakistan Adalet Hareketi’ni kurdu ve ilk başkanı oldu. Kasım 2002 yılından Ekim 2007’ye kadar Pakistan Ulusal Meclisinde Mianvali seçim bölgesinden milletvekili seçildi. 2013 yılındaki Pakistan parlamento seçimlerinde partisi ulusal mecliste 35 sandalye kazandı. GlobalPost gazetesi onu 2012’nin dokuz lideri sıralamasında üçüncü olarak gösterdi. Bir hayır işleri örgütü olan Asia Society tarafından İmran Han 2012 yılında Asya’da Yılın Adamı olarak seçildi.

Pakistan’da 25 Temmuz 2018 tarihinde yapılan genel seçimlerde liderliğini yaptığı Pakistan Adalet Hareketi kazandı. 18 Ağustos 2018 tarihinde Pakistan Başbakanı olarak göreve başladı.

10 Nisan 2022’de mecliste yapılan güvensizlik oylamasında çoğunluk sınırı olan 172 oyun altında kalarak hükûmet düştü ve başbakanlık görevinden alındı. Parlamentoda bir gensoru önergesi ile görevden alınan ilk başbakan oldu.

22 Ağustos 2022’de, polisi ve yargıyı yakın yardımcısını tutuklamak ve işkence yapmakla suçlamasının ardından Pakistan polisi tarafından terörle mücadele yasaları uyarınca suçlandı.

21 Ekim 2022’de, Pakistan Yüksek Seçim Komisyonu, Imran Khan’a yabancı ülkelerin liderlerinden ve temsilcilerinden aldığı resmi hediyeleri yasa dışı bir şekilde sattığı gerekçesiyle 5 yıl boyunca siyasi yasak getirdi.

3 Kasım 2022 tarihinde silahlı saldırıya uğradı.

